Secretária de Saúde de cidade mineira testa positivo para o coronavírus

A secretária municipal de saúde de Montes Claros (Norte de Minas), Dulce Pimenta, que está a frente das ações de combate do coronavírus na cidade, teve diagnóstico para a COVID-19. Ela disse que está em isolamento domiciliar, mesmo assim, se mantem na coordenação dos trabalhos de enfrentamento da doença no município , de 409,34 mil habitantes.

Em entrevista ao ESTADO DE MINAS, nesta terça-feira (11), a secretária disse que Montes Claros está “muito próximo de atingir o pico da pandemia”. Por outro lado, revelou o município vive uma preocupação: a contaminação pelo coronavírus de profissionais da saúde, mas sem informar o número de contagiados. Dulce Pimenta informou que sentiu os primeiros “sintomas sugestivos” da COVID-19 na sexta-feira (7). No sábado (8), teve febre. Na segunda-feira, fez o exame laboratorial, que deu resultado positivo para o coronavírus. “Estou isolada em casa, com quadro estável, passando bem e seguindo todos os protocolos”, declarou. A secretária de Saúde de Montes Claros (sexta maior cidade de Minas) aproveitou o caso dela própria para reforçar a orientação para a tomada de medidas preventivas pela população. “Peço que tomem todas as precauções e medidas de proteção já divulgadas, pois é uma enfermidade nova, sem tratamento que tenha consenso no mundo e com evoluções diferenciadas para cada caso. Só há um consenso: Protejam-se e protejam quem vocês amam”, recomendou. Ela informou que vai permanecer à frente das ações e decisões da Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da pandemia. “Como estou clinicamente bem, continuo despachando de casa, participando das reuniões remotamente, e acompanhando a evolução e análise dos indicadores”, assegurou. “Caminhando para o pico” De acordo com os números da Secretaria Municipal de Saúde, até a segunda-feira (10), Montes Claros teve 2.641 registros de casos da COVID-19 e 45 óbitos confirmados. Um total de 1.701 se curaram da doença na cidade, que tem 79% dos leitos clínicos ocupados e a ocupação de 59% das vagas de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nos hospitais. “Pela análise estatística estamos muito próximos do pico dessa pandemia em nosso município. Ainda estamos em curva de crescimento da incidência (novos casos)”, informa a secretária Dulce Sarmento. Por outro lado, ela salientou que a cidade tem como uma grande preocupação atual a quantidade de profissionais da saúde, que estão na linha de frente no combate à COVID-19 e foram contaminados pelo vírus. “Com isso, ficamos com o quadro de profissionais necessários para esse enfrentamento comprometido, tanto na assistência hospitalar como na atenção básica e também serviços administrativos e de gestão”, informou a secretária municipal de saúde da cidade do Norte de Minas. “É um momento de alerta e muito cuidado. (É) importante nesse momento que a população se conscientizar e faça uso de todos os meios de proteção contra a COVID-19”, completou.