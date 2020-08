Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão em Pedro Leopoldo

Acidente aconteceu na rodovia Ascendino José Costa, 1055 (foto: Divulgação/CBMMG)

Um motociclista de 49 anos ficou gravemente ferido após acidente com umna manhã desta segunda (10) em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi encaminhado para o. As causas do incidente ainda não foram esclarecidas.