PM para moto em fuga com 21 tiros de pistola em Sabará; jovem de 19 anos morreu

A dupla é suspeita dede um jovem, também de 19 anos.Por volta de 11h deste domingo (9), a polícia militar recebeu um chamado para uma tentativa de homicídio. Uma guarnição de militares do 61º batalhão da Polícia Militar realizava patrulha no local e ao perceber uma moto vermelha em alta velocidade foi dada uma ordem de parar que não foi obedecida. Os policiais tentaram abordar a motocicleta que, segundo informações do boletim de ocorrência, conseguiu escapar do carro da polícia desviando de outros veículos do bairro.Foi solicitado o apoio policial e vários veículos do 61º Batalhão se mobilizaram para oaos fugitivos. Um helicóptero Pégasus da PM também auxiliou no rastreamento aéreo dos suspeitos, que prosseguiram em fuga em meio às ruas do Bairro Córrego da Ilha. A velocidade e extrema agilidade do veículo dificultaram o rastreamento, ao mesmo tempo que levaram perigo às ruas da periferia de Sabará, repletas de pessoas.De acordo com o boltetim de ocorrências gerado pela PM, a dupla se deparou novamente com aque tinha ordenado a parada da moto mais cedo e o garupa apontou dois revólveres para os militares, sendo recebido por uma saraivada de disparos. Três militares dispararam 21 tiros, sendo que um efetuou quatro tiros, outro, cinco e o último, 12, segundo a contagem das armas, recolhidas administrativamente pela corporação depois da ação.Osatingiram e derrubaram o adolescente Ermano Yuri de Paula Rocha, de 19 anos, conhecido no mundo criminal como Manelzim. O rapaz foi socorrido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Sabará, onde morreu. O comparsa dele conseguiu escapar e ainda é procurado.Manelzim tinha duas passagens porde, uma delas há apenas 10 dias, sendo liberado depois, um registro de porte ilegal de armas de fogo em 2018 e outro de lesão corporal. Em seu corpo, os militares encontraram dois revólveres calibre 38, com os tambores completamente municiados com 22 munições, sendo duas deflagradas. Ele ainda tinha duas munições intactas no bolso, R$ 250 e um telefone celular. Um dos revólveres que teria sido apontado para os policiais teve a sua coronha cravada por um dos projéteis das armas de fogo dos policiais militares. A Polícia Civil compareceu ao local e periciou a cena do crime.