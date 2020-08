Presidente da Câmara de Prata morre de COVID-19

Internado há 40 dias, vereador morreu de complicações devido ao coronavírus (foto: Câmara Municipal de Prata/Reprodução)

Morreu na sexta-feira (7), o presidente da Câmara de Prata, no Triângulo Mineiro, Lázaro Marques de Souza Filho (PSDB), após 40 dias de internação em Uberlândia. Ele foi diagnosticado com o COVID-19 em 27 de junho. O vereador exercia seu primeiro mandato. Natural de Cruzeiro, Lázaro tinha 61 anos. Ele foi sepultado nesse sábado (8).

Em julho o presidente em exercício, Juliano Borges (PV), convocou o suplente José Roberto Vieira devido ao afastamento do então presidente. A Câmara, por meio de nota, lamentou a morte do parlamentar "além de ter sido um homem de bem, pautou a sua vida em servir ao próximo, foi um agente político engajado aos mais nobres interesses de nossa população, atuou fortemente nas demandas do homem do campo e distritos de nosso município".

Também a prefeitura se manifestou em nome do prefeito, vice-prefeito, secretários, através de nota se solidarizou com os familiares e amigos com o "o mais profundo sentimento de pesar".

Contagem

Faleceu neste domingo o ex-vereador de Contagem Carlos Magno de Freitas (PDT), aos 73 anos. Ela era médico cardiologista e sofreu um infarto. O sepultamento será hoje, 9/9, às 17h, no Cemitério Parque Renascer, com velório a partir das 15h. Sem aglomeração.



Vários amigos se manifestaram solidariedade aos familiares e lamentaram a morte do ex-vereador, que exerceu mandatos quando eram chefes do Executivo Paulo Mattos (PMDB) e Ademir Lucas (PSDB).



Magno era casado e natural de Delfim Moreira, microrregião de Itajubá. Em rede social a ex-vereadora Letícia da Penha (PT) publicou que ele "foi vereador junto comigo. Homem calmo, tranquilo. Deus o tenha em sua glória."