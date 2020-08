Homem tenta fugir de PM e mata motociclista na Avenida Amazonas

Jovem de 20 anos invadiu um semáforo na Avenida Amazonas e bateu numa moto que passava pelo cruzamento (foto: Reprodução)

A perseguição de um homem pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira terminou na morte de um motociclista no Bairro Jardinópolis, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Boletim de Ocorrência, um jovem de 20 anos invadiu um semáforo na Avenida Amazonas e bateu numa moto que passava pelo cruzamento, provocando o óbito.

Segundo a PM, o Siena dirigido pelo homem e também contava um passageiro de 28 seguia no sentido centro quando foi abordado pelos militares para conferência dos documentos. Assustados, eles não obedeceram a ordem e tentaram fugir pelo cruzamento, acessando a rua Vereador Antônio Zandona. Mas, ao deslocar, atingiram o motociclista, que vinha no sentido oposto e teve colisão com um poste.





Além da morte do motociclista, outra pessoa que estava na garupa se feriu e foi encaminhada ao Hospital João XVIII para ser atendida.





A PM encontrou no Siena uma arma de fogo que não teria registro. Os ocupantes do veículos foram presos.