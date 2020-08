Polícia investiga possibilidade de novo golpe em BH: 'atropelamento fake'

Criminosos encenam atendimendo após atropelamento (foto: Reprodução/Redes Sociais) atropelamento. A mulher, no entanto, mesmo sem ter sido tocada pelo carro, se atira no capô do carro e cai na rua, à frente do carro. Diz ter sido atropelada por você. O Samu chega para socorrer e ela é removida para um hospital. O que fazer? Imagine que você está dirigindo numa rua e aproxima-se de um cruzamento e, como o semáforo está verde, você prossegue. Assim que cruza a avenida, uma mulher, que não respeita o sinal fechado para pedestre, aparece na frente do seu carro. Você freia a tempo de evitar o. A mulher, no entanto, mesmo sem ter sido tocada pelo carro, se atira no capô do carro e cai na rua, à frente do carro. Diz ter sido atropelada por você. O Samu chega parae ela é removida para um hospital. O que fazer?





Uma foto e uma gravação retratando a cena circulou essa semana nas redes sociais e em grupos de whatsapp, o que motivou uma investigação dos policiais da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (DEPICT). Segundo comunicado da assessoria da Polícia Civil, “a suposta falsa comunicação de crime será analisada no decorrer das investigações. Outras informações serão repassadas em momento oportuno”. No caso, a mulher estaria aplicando um golpe, para processar o motorista por um suposto atropelamento.





O fato em questão aconteceu no último dia 30, às 13h34, no cruzamento da Rua Espírito Santo com Avenida Santos Dumont. A.V.D., de 49 anos, havia saído do serviço, na Rua dos Carijós, no Centro. Subiu a rua e virou à direita, na Rua Espírito Santo, no sentido Avenida dos Andradas.





A.V.D. puxou o freio de mão e desceu para tentar entender o que havia acontecido. Disse para a mulher se levantar, mas ela permanecia caída, dizendo que tinha sido atropelada, pedindo para que o homem chamasse o Samu. Ele pediu, então, ajuda à Polícia Militar.





Testemunhas e investigação





Ao local, foram enviados dois policiais em motocicletas, sargento Gualberto e cabo Jacqueline. A.V.D. contou o caso e a mulher insistia que tinha sido atropelada. Ela acabou sendo encaminhada, pelo Samu, ao Hospital São Lucas, onde foi constatada uma lombalgia.





Revoltado, A.V.D. suspeitou que pudesse estar sendo vítima de um golpe. Ele conseguiu apoio de três pessoas, que se prontificaram a ser testemunhas: Franciele, Lorraine e Alípio.





Os três relataram aos policiais a mesma história de que a mulher não respeitou o sinal vermelho para pedestres e entrou deliberadamente na frente do carro, se atirando no capô e gritando que tinha sido atropelada.





O que a polícia investiga é se este seria um novo golpe aplicado no trânsito de Belo Horizonte. Não existem, até o momento, outros registros. O motorista, a suposta vítima e as testemunhas, serão ouvidas em cartório na DEPICT e, se for confirmada a tentativa de golpe, a mulher será indiciada.