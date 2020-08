Com grandes filas e pouco distanciamento, shopping reabre as portas no Centro de BH

Fila para entrar no Shopping Cidade no fim da manhã desta quinta (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)



Depois de mais de quatro meses fechados, os shoppings centers da capital mineira voltam a abrir as portas nesta quinta-feira. A reabertura gera ansiedade devido à proximidades do Dia dos Pais. Mas, vale ressaltar que as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de Belo Horizonte continuam no vermelho mesmo com novo critério de avaliação que permitiu o novo decreto. Na entrada do Shopping Cidade, no hipercentro de BH, uma fila com centenas pessoas começou a se formar antes desde das 11h.





Muita gente não respeitou o distanciamento e se aglomerou (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Funcionários do shopping fazem a medição para que os clientes respeitem o distanciamento social. No entanto, as normas de segurança não estão sendo respeitadas. A autônoma Raquel Nara, de 33 anos, conta que chegou cedo para ir até à agência da Caixa Econômica Federal. "Vim para renegociar dívidas. Não consigo resolver ela internet. Mas, isso aqui está uma bagunça. Começaram a marcar o chão não tem nem 10 minutos. Eles deveriam ter se organizado. Muitos idosos estão aqui desde cedo" disse ela, contrária a reabertura dos shoppings. Clientes entram pela Rua Rio de Janeiro. A medição de temperatura é feita na entrada que se iniciou um pouco depois de 12h. Fiscais da prefeitura acompanham a reabertura.





A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou a reabertura das atividades econômicas contempladas na Fase 1 a partir desta quinta-feira, 6. O anúncio foi feito na terça-feira, durante coletiva à imprensa, após o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 confirmar a tendência de queda na velocidade de transmissão, com impacto direto na ocupação de leitos para a COVID-19. Os shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas poderão abrir foram inseridos na fase 1. Os estabelecimentos estão fechados desde 18 de março, quando o prefeito decretou o fechamento de todos os comércios não essenciais. As praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.









Funcionários fizeram marcações, mas clientes reclamaram que eles demoraram (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

O operador de construção Alvares Mendes Pereira, de 32, foi um dos primeiros a chegar. "Está muito cheio. Shopping deveria ter se organizado melhor. Vim aqui porque as Caixas estavan muito cheias. Não esperava que seria aqui também", disse. A fila que se aglomerou na porta demorou 14 minutos para acabar desde a abertura.









Aferição de temperatura para entrar no shopping pela portaria da Rua Rio de Janeiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Atividades autorizadas na Fase 1 em funcionamento no interior de shopping centers. A primeira fase é dividida em duas partes. A primeira delas começa hoje e vai até domingo entre 12h e 20h. A segunda fase ocorrerá a partir do dia 10 com horários entre 12h e 20h.





De acordo com a administração municipal, a população é agente fundamental para evolução da reabertura das atividades, pois todas as medidas de segurança e higiene já recomendadas devem continuar sendo adotadas para que os indicadores permaneçam estáveis. Regras como distanciamento social, uso correto de máscara; evitar aglomeração e conversas nos transportes e espaços coletivos são algumas dessas medidas. Os especialistas alertam que as pessoas só devem sair de casa se necessário. Mas, para isso, uma série de medidas de seguranças foram propostas pela PBH.



Shopings centers, centros de comércio e galerias de lojas





Aferir a temperatura e higienizar as mãos, com álcool 70% ou produto similar/superior com comprovada eficácia de higienização, de todos que entrarem nos shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas, inclusive funcionários





Dentro de cada loja, limitar a capacidade de pessoas, incluindo funcionários, equivalente à lifmitação aplicada a lojas do mesmo segmento independente da localização





Limitar a capacidade total do shopping a uma pessoa a cada 7 metros quadrados de área comum de circulação interna, incluindo funcionários, não sendo contabilizadas áreas de lazer e de estacionamento





Realizar controle de entrada e saída para assegurar a limitação de capacidade de pessoas ao mesmo tempo no local





Limitar a utilização de escadas e esteiras rolantes com marcação de espaço respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas





Vedar o fornecimento/locação de carrinhos de bebês e/ou crianças e semelhantes





Reduzir a área de estacionamento, deixando uma vaga livre entre cada veículo



Leitos de UTI







Os leitos de terapia intensiva para COVID-19 permanecem com ocupação acima dos 70% em Belo Horizonte, mesmo com a mudança do critério adotada pela prefeitura. De acordo com o balanço divulgado na noite desSa quarta-feira (5), 79% das UTIs estão em uso, considerando na conta, a partir de agora, também as unidades dos hospitais privados.





Antes, o indicador da prefeitura considerava apenas a saúde pública. A justificativa apresentada pelo Executivo municipal nessa terça (4) foi de que 48,2% da população da capital mineira tem acesso a planos de saúde, conforme a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Com uso de 568 das 715 UTIs em todos os hospitais localizados em Belo Horizonte, a cidade continua na chamada zona vermelha, a última da escala de risco. Restam 147 unidades. (Com informações de Gabriel Ronan)