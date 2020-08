No primeiro dia da retomada do comércio, multidão forma fila na porta de shopping popular em BH

Para entrar no shopping, clientes passam por aferição de temperatura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em dia de reabertura do comércio, pessoas mascaradas foram às compras em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Apesar da proximidade do Dia dos Pais, o proprietário do Shopping Oi, Mário Valadares, acredita que não vai ter muito resultado nas vendas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Cerca de 300 câmeras monitoram possíveis aglomerações (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

PM faz operação de apoio na segurança na reabertura do comércio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

após a liberação por decreto da Prefeitura de Belo Horizonte foi. Muitos carros nas ruas e pessoas mascaradas às compras formaram, como no Shopping Oiapoque.O montador de imóveis Carlos Fabrício Luís, de 26 anos, foi o primeiro a chegar na fila. Ele precisava comprar peça para o carro e disse que valeu a pena a espera, pois é cliente fiel do local. "Eu sempre comprei aqui. Até tenho medo do coronavírus, mas se ficar lotado eu vou embora", disse.avalia o proprietário do Shopping Oi, Mário Valadares. "Acho que essa abertura ampla proposta pela prefeitura foi inteligente porque vai pulverizar as vendas", comenta o comerciante.Apesar de ser, data que movimenta os lucros na economia, o empresário acredita que não vai ter muito resultado nas vendas. "As pessoas não estão com dinheiro, muitos desempregados."Para entrar no shopping, oestá firme. Fila com distanciamento, aferição de temperatura e controle de clientes. Do lado de dentro, cerca de 300 câmeras monitoram possíveis aglomerações e um segurança, da sala de observação, notifica outros guardas que estão nos corredores pedindo que os clientes respeitem a distância segura contra o contágio da doença.A Polícia Militar (PM) também intensificou as ações de segurança na região. Às 11h30, uma operação foi lançada da Praça Rio Branco. "A gente fez uma intensificação de viaturas para assegurar a segurança na reabertura do comércio na região central. Em especial hoje houve uma alternância dos turnos para adequar com a abertura das lojas", explica o tenente-coronel Micael Henrique Silva, comandante do 1° Batalhão de Polícia Militar."É uma junção de caráter preventivo pra gerar sensação de segurança maior. A gente espera que as pessoas possam vir comprar com tranquilidade e não ocorra aumento criminal", espera.• Todo o comércio varejista não contemplado na fase de controle: Estabelecimentos de rua, centros de comércio e galerias de lojas - quinta a sábado, entre 11h e 19h.• Comércio atacadista da cadeia do comércio varejista da Fase 1 (incluindo vestuário) - quinta a sábado, entre 11h e 19h.• Cabeleireiros, manicures e pedicures - quinta a sábado, entre 11h e 20h.• Shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas - quinta a sábado, entre 12h e 20h. Praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.• Atividades no formato drive-in - sexta a domingo, de 14h às 23h.