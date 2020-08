No transporte, demanda maior impõe cuidados

A retomada parcial das atividades do comércio de produtos e serviços não essenciais em Belo Horizonte deve refletir em maior fluxo de transporte, o que exige cuidados e medidas de proteção contra o coronavírus. Regras de segurança sanitária já foram editadas pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e os passageiros também têm de ficar atentos a essas exigências. O aumento da demanda pelo transporte coletivo poderá, inclusive, resultar em escassez de ônibus, tendo em vista decreto publicado pela prefeitura municipal que limita o número de passageiros transportados em pé.





A restrição de pessoas sem assento varia de acordo com o modelo – 20 usuários nos ônibus articulados, 10 nos ônibus convencionais e padrão Move, e 5 em miniônibus. Durante o tempo em que grande parte do comércio ficou fechado na capital, a reportagem do Estado de Minas flagrou coletivos superlotados. Passageiros também reclamaram bastante pelo tempo de espera nos pontos.





De acordo com as medidas de segurança baixadas pela BH Trans, motoristas de táxi e de transporte por meio de aplicativos devem manter limpeza frequente e oferecer álcool em gel aos passageiros. As normas constam da Portaria 046/2020, editada em 19 de março. Uma das principais recomendações é trafegar com as janelas dos veículos abertas, sem uso do ar-condicionado. Todos os pontos de contato dos operadores e clientes precisam ser limpos ao menos três vezes por dia e a limpeza externa é recomendada a cada 24 horas.





Com o aumento de demanda, para garantir que o decreto seja cumprido na sua integralidade seria necessário um incremento maciço no número de viagens. Por enquanto, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) vai aguardar a retomada do comércio para avaliar o movimento. A entidade também informou que a BHTrans alinhou estratégia com as empresas de ônibus sobre o impacto da fase 1 da flexibilização e que os horários de funcionamento das atividades foram compreendidos fora do pico, na tentativa de diluir a concentração de pessoas.





A BHTrans, por sua vez, faz acompanhamento de todas as operações do transporte coletivo e ajusta os quadros de horários quando verificada a necessidade de viagens extraordinárias. Agentes nas estações e o monitoramento por câmeras no Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH) auxiliam nos trabalhos. Em 23 de julho, a PBH anunciou acordo com o Ministério Público de Minas Gerais e a BHTrans para ampliar as viagens de ônibus na cidade.





Era esperado aumento de 15% na circulação dos coletivos, que caiu 40% desde o início da pandemia. O aditivo fixa o repasse de R$ 30 milhões pela prefeitura às concessionárias no período de 90 dias. Em contrapartida, as empresas vão oferecer créditos de transporte aos servidores municipais.





Autuações

Até 31 de julho, a BHTrans aplicou 8.889 autuações aos consórcios de empresas de ônibus por descumprimento das diretrizes impostas pelo município. O SetraBH informou que todas as autuações se referem à superlotação e que não tem faltado álcool em gel nos coletivos da capital. “O passageiro que identificar a falta do produto ou dispenser danificado pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Para fazer denúncias, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone (31) 3248-7300, ou no site, informando número da linha e do ônibus, horário e local da ocorrência”, afirmou em nota.



EM TRÂNSITO

Ar-condicionado: a principal recomendação é que os veículos circulem com as janelas abertas, sem acionamento da refrigeração mecânica





Pagamento: o melhor, se possível, é acertar a corrida por meio de cartões de crédito e débito, ou a cobrança já definida por aplicativo do transporte. Usar dinheiro favorece a disseminação de micróbios





Infectados: portaria editada pela BHTrans proíbe a condução de veículos por taxistas e motoristas com sintomas da COVID-19





Higiene: os motoristas devem oferecer álcool em gel aos clientes, além de limpar adequadamente as próprias mãos após cada viagem ou depois de manusear dinheiro. A máquina de cartão também precisa ser higienizada a cada uso





Limpeza dos carros: pontos de contato dos operadores e clientes precisam ser limpos ao menos três vezes por dia com álcool em gel ou soluções indicadas pelas autoridades de saúde. São eles: volante, manopla do câmbio, freio de estacionamento, maçanetas externas e internas, apoios de braço ou mão, botão de acionamento do vidro elétrico e/ou maçaneta do vidro manual. A limpeza externa é recomendada a cada 24 horas