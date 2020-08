Sorte em dobro: inseto raro, esperança cor-de-rosa é fotografada em Minas Gerais

(foto: Gabriele Cordeiro/Reprodução)

Se encontrar uma— animal de coloraçãoque pertence à ordem Orthoptera, a mesma de gafanhotos e grilos e popularmente visto como um sinal de boa sorte —, imagine então, se deparar com este inseto com uma coloração, uma condição rara, que parece ocorrer a cada 500 nascimentos do bichinho? Foi o que ocorreu com a fotógrafa e estudante de medicina, Gabriele Cordeiro, na cidade mineira de Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce.