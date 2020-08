Reabertura ou cidade fechada? Kalil define nesta terça futuro do comércio de BH

Kalil determinou o fechamento do comércio em 26 de junho depois de um mês de flexibilização (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Ainda que a taxa de leitos de UTI tenha se mantido estável em relação ao último boletim, a expectativa é de que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anuncie nesta terça-feira a interrupção das rígidas medidas de isolamento social e libere a reabertura de parte das atividades econômicas em Belo Horizonte. Ele concederá entrevista coletiva às 14h na sede da prefeitura para dar um panorama sobre a situação do coronavírus na capital e sobre medidas de enfrentamento à doença.

Ao lado de Kalil, participação da entrevista o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e os infectologistas Carlos Starling, Unaí Tupynambás e Estevão Urbano, integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 na cidade.





Depois de flexibilizar a quarentena e liberar o funcionamento de alguns setores do comércio varejista entre 25 de maio e 26 de junho, o prefeito voltou à "faze zero" - apenas os serviços essenciais poderiam funcionar. Na semana passada, ele se reuniu com lideranças do setor de comércio da capital, que pediram apoio durante o delicado momento da pandemia - com fechamento de postos de trabalho e empresas decretando falência.





Para flexibilizar a economia, a PBH leva em consideração três viariáveis: índice de transmissão por infectado, a taxa de ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria na rede públixa. Em relação à transmissão, o município atingiu o patamar desejado pelas autoridades de saúde, com índice de 0,97 (nível verde, considerado ideal).





Porém, a ocupação de leitos atual não é a desejável de acordo com a classificação da capital, permanecendo estável na comparação com o último boletim. Segundo a edição desta segunda, com base em dados atualizados até 2 de agosto, 83,7% das 424 UTIs para COVID-19 da cidade estão ocupadas. Em 30 de julho, 87,7% dos leitos reservados para a doença não estavam disponíveis.

Já a ocupação dos 1.115 leitos de enfermaria próprios para COVID-19 está em 67,1%. Em 30 de julho, o índice era de 68,1%. Nas duas variáveis, o boletim de monitoramento indica que BH estaria nas cores vermelha (maior nível de alerta) e amarela (alerta intermediária).





Desde março, Belo Horizonte contabilizou 21.072 casos de COVID, com 552 mortes. De acordo com a PBH, 17.549 pacientes se recuperaram da doença e outros 2.971 permanecem sob observação.