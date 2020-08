Padre Marcelo da Silva, do Santuário Nossa Senhora da Boa Viagem: "Posso ter sido contaminado numa visita a hospitais, no atendimento aos pobres ou em outro contato pastoral" (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

A maioria das igrejas está fechada, os fiéis continuam distantes da comunhão presencial e os sinos não têm o toque festivo das grandes celebrações. Mas, mesmo assim, o clero se encontra vulnerável à COVID-19, que já matou mais de 90 mil pessoas no país. Segundo boletim divulgado pela Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 392 padres diocesanos foram contaminados pelo novo coronavírus, com registro de 21 mortes. Os dados foram baseados em consulta nas 18 regionais da instituição que congrega os bispos brasileiros e tem como presidente o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo.









A maior parte dos casos (veja o quadro) está na Regional Norte 2 da CNBB, nos estados do Pará e Amapá, com 58 religiosos contaminados e seis óbitos, totalizando 64 infectados. Em seguida vem a Nordeste 2, com 57 casos e três óbitos, total distribuído entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Já na Regional Leste 2, que inclui Minas Gerais e Espírito Santo, não há óbitos, mas há 19 casos positivos, dos quais sete em Minas, nas arquidioceses de BH (quatro), e Montes Claros (um), na Região Norte, e dois na diocese de Luz, no Centro-Oeste.

Os números crescem a cada dia, tanto que após a divulgação dos dados, foram registrados mais três casos positivos, sem óbitos, em Vitória (Leste 2), e cinco no Ceará (Nordeste 1). Nove bispos também foram infectados, e dois deles morreram: dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares (PE), e dom Aldo Pagotto, bispo emérito da Paraíba. Em Minas, não houve ocorrência entre esse grupo de religiosos.





“Acredito que tenha sido o primeiro caso na nossa arquidiocese. As igrejas estão fechadas, no nosso caso até para restauração, mas a missão continua aberta”, diz o reitor do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua – Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Região Centro- Sul de Belo Horizonte, padre Marcelo da Silva. Ele foi contaminado em abril e, felizmente, não passou pelo calvário da internação: permaneceu assintomático. “Posso ter sido contaminado numa visita aos hospitais, no atendimento aos pobres, aqui na porta da igreja, ou em outro contato pastoral”, diz o reitor, lembrando que sua congregação, a dos sacramentinos, perdeu nove padres no mundo. “Nós, padres, temos que ser corajosos. Mas a pior sensação, para quem testou positivo é de que possa contaminar alguém. E nós moramos em comunidade”, afirma.





Na diocese de Luz, no Centro-Oeste mineiro, dois padres testaram positivo. Um está internado em hospital de Divinópolis. O outro, o titular da Paróquia São José, em Santo Antônio do Monte, Gílson Ribeiro da Silva, está bem e celebrando missa normalmente. Ele conta que os primeiros sintomas começaram em 27 de junho, “com o nariz escorrendo e dor nos olhos”, seguindo-se “dor de cabeça muito pesada até chegarem os calafrios, diarreia e dor nas costas” que o levaram a procurar o médico e depois a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Padre Gílson conta que na casa que divide com outro religioso e tem uma secretária ninguém foi contaminado.











No período em que foi infectado pelo novo coronavírus, padre Gilson, de 53 anos e sem problema de saúde, estava celebrando missas, pois um decreto municipal permitia a flexibilização, com restrições da freqüência às igrejas: com capacidade para 900 fiéis, o templo recebia apenas 100, com uso de máscaras e higienização com álcool em gel. Na sua avaliação, a contaminação ocorreu a partir do manuseio de dinheiro. “Acho que muita gente está sendo contaminada assim. Pega o dinheiro e põe na carteira”. Mas ele garante que está curado por “graça de Deus”.





EVOLUÇÃO De acordo com o documento da Comissão Nacional de Presbíteros, a regional Norte 2 da CNBB, que abrange os estados do Pará e Amapá, é a que mais contabiliza infecções de padres por COVID-19 (58). Em segundo lugar está a regional Nordeste 2, que abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com 57 infectados. A regional Sul 1, que abrange o São Paulo, ocupa o terceiro lugar em número de infectados (38).





Já o Ceará (Nordeste 1), está agora no terceiro lugar da lista com relação ao número de contaminados (41), registrando quatro mortes. Ocupando o sexto lugar, estão Bahia e Sergipe, correspondentes à regional Nordeste 3. São 20 padres infectados. Das 18 regionais da CNBB, apenas na Oeste 1 (Mato Grosso do Sul) não há registro de padre infectado por COVID-19.





“A região da Grande Amazônia, com os estados do Norte e parte do Centro-Oeste, é a mais afetada pelo novo coronavirus” , destaca o padre José Adelson da Silva Rodrigues, presidente da Comissão Nacional de Presbíteros e em atuação na Arquidiocese de Natal. Ele afirma que, mesmo com as igrejas fechadas neste período de pandemia, os padres têm celebrado missas com transmissão pelas redes sociais outros meios de comunicação católicos, tendo, então, contato com pessoas da equipe. Para o padre, são necessários “zelo e cuidado” para evitar a contaminação, pois, enquanto há um descompasso, nos estados, entre autoridades federais, estaduais e municipais, é fundamental lembrar que “a vida vem em primeiro lugar”.

