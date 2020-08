Criminoso usa drone para tentar entrar com eletrônicos em penitenciária

Na foto, o drone apreendido nessa sexta-feira (30) (foto: SESP/ Divulgação ) da penitenciária de Três Corações, no Sul de Minas, impediram que um drone abastecido de equipamentos eletrônicos entrasse no sistema prisional nessa sexta-feira (31).





De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SESP), o aparelho estavao espaço aéreo da penitenciária - no perímetro da área de segurança - quando um policial penal avistou o objeto e, em seguida, identificou a distância o operador do equipamento.O homem que operava o drone fugiu quando percebeu que estava sendo observado.Foi quando o aparelhoe caiu após se chocar com a tela de proteção da unidade prisional. Policiais penais encontraram acoplado ao equipamento: quatro celulares, três carregadores, dois fones de ouvido, seis cabos USB, um cartão de memória e sete chips.A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) ressalta que os protocolos deestão cada vez mais aperfeiçoados para impedir que oscheguem ao interior dos 194 presídios e penitenciárias."A expertise dos policiais penais é essencial para o êxito das ações preventivas – como as atividades de monitoração do ambiente prisional – e as repressivas, como as revistas em celas", informou por meio de nota.