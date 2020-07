Menina que ligou para a PM pedindo alimentos ganha festa de aniversário

Ana Karlla (esquerda) e as irmãs, ganharam festa de aniversário, roupas e alimentos (foto: Divulgação/PMMG)

A menina, da cidade de Alpinópolis ganhou uma festa de aniversário de 11 anos, organizada pelae pornesta sexta-feira. No dia 1º de julho, Ana pegou o celular da mãe escondido e discou 190, número de emergência da PM, contando que estava com fome e que ela e sua família não tinham o que comer.

Na festa desta sexta, organizada por integrantes do 3º Pelotão da PM e membros da comunidade de Alpinópolis, Ana pode comemorar seu aniversário de uma forma bem diferente, com fartura de comida e alegria.





Cabo Juliano Pereira, que atendeu a ligação de Anna no início do mês e participou da organização da festa se mostrou satisfeito em poder ajudar a família.

Ana e suas irmãs receberam camisas do Palmeiras de presente

“Fico extremamente feliz em poder ajudar essa família. Creio que nós do 3º Pelotão estamos no caminho correto em estreitar cada vez mais os laços com a comunidade. Segurança Pública não se faz somente com prisões mas também com ações sociais, que nos fazem crescer pessoal e profissionalmente”, disse o policial.





A pequena Ana Karlla e suas irmãs Gabriela, de nove anos e Eloá, de sete, aproveitaram a ocasião e prestaram uma homenagem aos policiais. Elas gravaram um vídeo mostrando imagens que enaltecem ações dos militares na cidade.

Mais ajuda

A torcida Mancha Alviverde também enviou presentes para as meninas



A história de Ana Karlla ganhou repercussão nacional e a família recebeu ajuda de várias pessoas e entidades.

O Palmeiras, clube de São Paulo, enviou comitiva com doações, contando com a presença do mascote Periquito. Além de alimentos, o clube e atorcida doaram calçados e roupas para a família.





Um benfeitor anônimo realizará o pagamento do aluguel da casa para a família até no final do ano. Anna e as meninas também tiveram um 'dia de princesa', foi patrocinado por empresários e comerciantes da cidade de Passos. Elas foram a um salão de beleza, tiraram fotos em um estúdio e tiveram direito a um lanche especial.