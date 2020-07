Coronavírus: para conter avanço dos casos, PBH reforça assistência a moradores de rua

Morador de rua no Centro de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) conter o avanço da COVID-19 entre moradores de rua de Belo Horizonte, a Prefeitura anuncia a ampliação do atendimento do Centro de Referência da População de Rua (Centro Pop) da Região Centro-Sul. Com o reforço, mais 150 pessoas poderão ser assistidas diariamente. Com o intuito deda-19 entrede Belo Horizonte, a Prefeitura anuncia adodo Centro de Referência da População de Rua () da Região Centro-Sul. Com o reforço, mais 150 pessoas poderão ser assistidas diariamente.









No novo local, além de atendimentos psicossociais com psicólogos e educadores, estarão disponíveis espaços para higiene pessoal, lavagem de pertences e lanches. O espaço funcionará de segunda a sexta, das 8h às 16h, e aos finais de semanas e feriados das 8h às 13h.





O atendimento está disponível a qualquer pessoa em situação de rua, independentemente se a pessoa já é assistida ou não por outro programa ou órgão da prefeitura. Inicialmente, o espaço ficará aberto por três meses, mas esse prazo pode ser prorrogado.

Dados da Prefeitura mostram que, até o último dia 22, 278 pessoas em situação de rua ou outras vulnerabilidades sociais estavam com suspeita de COVID-19.





O Diretor de Proteção Social Especial da Subsecretaria de Assistência Social, Régis Spíndola, destaca como a iniciativa é importante neste momento de pandemia. "É um serviço que facilita o acesso da população de rua a iniciativas necessárias para conter o avanço da doença, como banho e higiene pessoal. Além disso, ainda será possível verificar quem está apresentando algum sintoma e encaminhar para os serviços de saúde", comenta.





Spíndola garante que o imóvel é espaçoso, para que seja possível manter o distanciamento entre as pessoas. "Além de um imóvel bem espaçoso, ele ainda conta com uma localização bem estratégica, já que a região da Lagoinha tem alta incidência de moradores de rua. Isso facilita o acesso ao atendimento", conclui.





Abordagem Social





O Serviço Especializado de Abordagem Social também será reforçado com o intuito de conter o avanço do novo coronavírus. Ele passará a acontecer também aos finais de semana, das 9h às 21h, além do tradicional atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.





O serviço é ofertado nos Centros de Referência Especializados de Assistência nas nove regionais de BH, e busca garantir direitos e serviços socioassistenciais para crianças em situação de trabalho infantil ou exploração sexual e para moradores de rua.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira