Covid-19: barreiras sanitárias instaladas em Ribeirão das Neves já detectaram casos suspeitos

alternados ao longo do dia. morte por COVID-19 foi confirmada no município. A ação será realizada de segunda a sexta-feira, a partir das 7h em horáriosao longo do dia. Dados desta sexta (31) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que Ribeirão das Neves tem 2.197 casos e 54 óbitos confirmados pela doença. Nas últimas 24h, nenhuma novapor COVID-19 foi confirmada no município.





Mapeamento





A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves também está realizando o monitoramento de casos da doença desde 12 de março. Até o último dia 28, os bairros Veneza, Sevilha e Florença, na região Central, e Botafogo e Maria Helena, em Justinópolis, eram os com maior incidência da doença.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Após registrar um preocupante aumento do número de casos e óbitos por COVID-19 , na Grande BH, implementou trêscomo tentativa de minimizar a propagação do vírus no município. Segundo a prefeitura, em quatro dias foram realizadas 1.647 abordagens epessoas foram encaminhadas para unidades de saúde.