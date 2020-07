Missa na Piedade celebra os 60 anos da proclamação da padroeira de Minas

Romeiros diante da ermida durante homenagem a Nossa Senhora da Piedade em 2019: neste ano, basílica será aberta somente para um grupo de vicentinos (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)



Os mineiros lembram, hoje, os 60 anos da proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira do estado, com uma novidade. Depois de mais de quatro meses fechada, devido à pandemia do novo coronavírus, a ermida do século 18, considerada a menor basílica do mundo e localizada no alto da Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será reaberta para receber um pequeno grupo de romeiros, os vicentinos – tradicionalmente e com cerca de milhares de pessoas, eles fazem a peregrinação à ermida que guarda a imagem da santa esculpida por Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). Às 15h, no santuário, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai celebrar missa comemorativa com transmissão pelas redes sociais e meios de comunicação católicos.

Na tarde de ontem, dom Walmor falou sobre a data de hoje. "Celebrar as seis décadas da proclamação que consagrou Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade é oportunidade para contemplar o passado, de modo reverente, e se inspirar para necessárias providências na atualidade. O reconhecimento pela Igreja de que Nossa Senhora da Piedade é a padroeira de Minas, da importância de seu santuário, no alto da serra, é uma herança dos nossos antepassados que precisamos honrar cada vez mais. Todos devem cuidar deste santuário, que é patrimônio religioso, ecológico, histórico e cultural. Lugar que convida à contemplação, fonte de bênçãos e de graças, o coração de Minas".

De acordo com a Arquidiocese de BH, não há data para reabertura do santuário, que tem duas basílicas, aos peregrinos. Em nota, a assessoria informa que visitas futuras serão por agendamento. Nos mais de 250 anos de história do Santuário da Padroeira de Minas Gerais, no alto da Serra da Piedade, será a primeira vez que não haverá grande peregrinação de hoje até setembro. A cada ano, o local recebe cerca de 500 mil pessoas. Outro problema que impedia as celebrações foi resolvido, com a retirada, pelo Departamento de Estradas e Edificações de Minas Gerais (DER-MG), de uma rocha que ameaçava rolar sobre o acesso ao topo da montanha. Um muro de contenção, para evitar que visitantes sejam atingidos por pedras, está em construção também a cargo do departamento.





SÉCULOS DE HISTÓRIA A proclamação de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas Gerais ocorreu em 31 de julho de 1960, fato que motivou uma grande festa na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A oficialização foi feita pelo papa João XXIII (1881-1963), atendendo ao pedido dos bispos mineiros, entre eles o então arcebispo metropolitano de Belo Horizonte dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967), e do arcebispo coadjutor e administrador apostólico, dom João Resende Costa, bem como do governador do estado, José Francisco Bias Fortes (1891-1971). Nesse processo, destacou-se também o trabalho de dom Carlos Carmello de Vasconcelos Motta (1880-1982), mais conhecido como Cardeal Motta e que hoje batiza a praça em frente da ermida.

Com altitude de 1.740 metros, a Serra da Piedade abriga histórias de fé e até política. Foi no alto, por exemplo, que o ex-presidente Tancredo Neves (1910-1985) deu início à campanha de redemocratização do país, em 1984. Em dias muito claros, é possível vislumbrar a Serra do Caraça, o espelho d’água de Lagoa Santa, toda a cidade de Caeté, com o pontilhão ferroviário, e outros municípios da RMBH. O ponto principal, sem dúvida, é a ermida que dá exatamente o clima de “pedacinho do céu” de manhã bem cedo, quando nuvens baixas tomam conta do topo da serra.

A fama do lugar teria começado entre 1765 e 1767, conforme a tradição oral, com a aparição de Nossa Senhora, com o Menino Jesus nos braços, a uma menina, muda de nascimento, cuja família vivia na comunidade de Penha, a seis quilômetros da serra. Nesse momento, a menina teria conquistado a fala. Mais tarde, em 1773, o templo seria construído pelo ermitão português Antônio da Silva, o Bracarena.