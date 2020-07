Da morte ao 'corongão': um ator e 8 personagens contra o coronavírus

(foto: Divulgação/ Prefeitura de Formiga e Arquivo Pessoal)

Debaixo do manto preto e com a foice em punho, Fábio viu, através da máscara, quando um sujeito sacou o celular do outro lado da rua. E pensou: "É agora!". O pedestre fez um vídeo e gravou um áudio, que ressoaria nos dias seguintes: "(Se) Cês forem no Centro, toma cuidado que a morte tá rondando lá, aí ó".













'Coronavírus' dança funk nas ruas de Formiga em campanha pelo isolamento social pic.twitter.com/r8ntSQBr7l — Estado de Minas (@em_com) July 14, 2020

E cinco semanas depois, ele comemora: "Entre o primeiro dia e hoje, eu percebo que o povo está usando mais máscara e evitando aglomerar no Centro", diz o ator, cujo anonimato foi mantido pela prefeitura, organizadora da ação, até esta quinta-feira (30/7), quando essa fase da campanha educativa se encerrou.





Em cinco semanas, ele deu vida ao Astronauta, à Morte, ao Corona, ao Dr. Covid, ao Formigão, ao Chucky e ao Caveira. "Desses, a Morte e o 'Corongão' foram os que mais deram Ibope", explica Fábio.





Dar corpo e voz à macabra ceifadora de vidas foi a primeira ideia que ocorreu a Fábio, quando surgiu o convite da prefeitura para integrar a campanha nas ruas. Depois, ele ficou reticente; duvidou se seria uma boa; não queria que as pessoas entendessem a iniciativa como algo de mau gosto.





E esse dilema o atormentou todos os dias, até o momento da performance: "Eu pensava: Vou ficar lá parecendo que eu to desejando isso para os outros? Todo dia eu me benzia, falava com Deus, ô Deus, não estou desejando isso pra ninguém não".





A personificação do vírus também exigiu particularmente da equipe de direção de arte (no caso, o Fábio mesmo): trata-se de fantasia com o corpo do Zé Carioca e cabeça adaptada da Cuca do Sítio do Pica-Pau-Amarelo; saiu o bico e entraram os espetinhos no cabeção verde.





E as reações foram as mais inusitadas, desde a surpreendente viralização até os pedidos para fazer fotos - mas mantendo a distância. "A maioria do pessoal olhava e achava interessante - falava 'Oua!'". (Nota para não-formiguenses: 'Oua' é uma expressão sem significado específico - uma espécie de Uai -, interjeição exclamativa que denota surpresa ou aprovação.)





Com formação em atuação no Rio de Janeiro, e experiências profissionais em palcos de teatro e na própria empresa de animação de festas (totalmente paralisada durante a pandemia), Fábio reafirmou nessas performances uma convicção vocacional.





De acordo com o setor de Vigilância Sanitária de Formiga, nos dois primeiros meses da pandemia foram registradas 125 notificações de descumprimento das regras de isolamento - como a obrigatoriedade do uso de máscara - em estabelecimentos comerciais. Já nos últimos dois meses, o número de registros caiu para 51.