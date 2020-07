Kalil sobre retomada das atividades: 'Estou pouco animado com os números'

Pronunciamento do prefeito Alexandre Kalil após a reunião (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Ocupação de leitos

da capital se reuniram com o prefeito Alexandre Kalil (PSD), na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em busca de um acordo para que os estabelecimentos tenham autorização para reabrir as portas."Saio muito feliz dessa reunião porque desde que entrei pra política descobri que tudo se resolve com diálogo. O Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas) continua do lado da Prefeitura de Belo Horizonte", disse Kalil.O prefeito afirma, no entanto, que estácom os números". "A partir desta semana começamos com números mais animadores apesar do", disse o prefeito."Não temaqui, vamos reunir, sentar, conversar. Todos serão informados dos números da ciência. Não tem resolução nenhuma. Amanhã (31/07) vai ser uma coletiva mais objetiva que nem vou participar. Queria pedir ao povo que fique em casa porque estamos começando a ver uma luz no fim do túnel", finalizou.A intenção dos lojistas era aproveitar a proximidade dopara reabrir o comércio e evoluir nas vendas. Apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar em Belo Horizonte. O Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), por exemplo, aposta na proposta de quatro dias de portas abertas e três fechadas. Shoppings ficariam abertos de quarta a sábado, enquanto os demais estabelecimentos funcionariam de terça a sexta.Após a reunião, o presidente do Sindilojas BH, Nadim Donato, afirmou: "Nos viemos pedir ao prefeito que abra urgentemente. Não estamos aguentando mais. O comércio não tem dinheiro para pagar funcionário. Já mandamos embora mais de 50% do nosso quadro de funcionários. Precisamos começar a abrir o mais rápido possível. Nós não vamos romper com a prefeitura. Viemos explicar o que estamos passando. É muito sofrimento", disse.Nadim avalia que seria positivo se o comércio retomasse em 4 de agosto. "Mas ainda não tivemos uma resposta. Ainda estamos com esperança de pegar um pouco do fluxo do Dia dos Pais", disse."Estamos entendendo que vamos abrir todos juntos. Isso é fundamental. Acho que ele entendeu isso. A data depende da ocupação de leitos de UTI de COVID-19", acrescentou.No entanto, o vilão da reabertura continua sendo as taxas de ocupação dos leitos de UTI. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela PBH nessa quarta, os dados relativos de terça apontam que 91% das vagas de UTI COVID da Rede SUS estão ocupadas na capital, superando o índice de 70%, o que significa que Belo Horizonte está na zona vermelha. Os leitos de enfermaria COVID apresentam 69% de ocupação.Ainda de acordo com o boletim, a capital mineira soma 482 óbitos pela COVID-19. Trata-se do mesmo número divulgado na terça. Já o número de casos saltou de 18.415 para 19.112.