COVID-19: Santa Casa de Barbacena faz campanha para compra de respiradores

As campanhas da unidade de saúde não determinam o valor a ser doado (foto: Reprodução/ Internet) Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, no Campo das Vertentes, iniciou, no último mês, uma campanha para angariar fundos para a compra de respiradores mecânicos para pacientes internados na unidade com diagnóstico positivo do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo a administração da instituição, a ação consiste em uma parceria com operadoras telefônicas de Minas Gerais. Referência para 51 municípios da Macro Regional, ade Misericórdia de, no Campo das Vertentes, iniciou, no último mês, umapara angariar fundos para a compra depara pacientes internados na unidade com diagnóstico positivo do novo(Sars-Cov-2). Segundo a administração da instituição, a ação consiste em uma parceria com operadoras telefônicas de Minas Gerais.









O procedimento ocorre da seguinte maneira: os atendentes do telemarketing ligam para as pessoas e perguntam se elas têm interesse de ajudar a instituição com algum valor, e, caso a resposta seja positiva, eles explicam como será feita a doação. A quantia doada é acrescida na conta telefônica do mês seguinte.





A unidade de saúde também informou que atualmente, a casa tem duas unidades de terapia intensiva (UTIs) com 20 leitos, sendo 10 para atendimento adulto, oito para neonatologia e dois para pediatria. Ainda segundo a instituição, com a ascensão da COVID-19 no município, a taxa de ocupação dos leitos ultrapassa os 100%.





Ainda segundo o hospital, a unidade atende uma cobertura populacional de quase 800 mil pessoas e tem 132 leitos credenciados aos serviços exclusivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).





No último mês, a Santa Casa habilitou mais 10 leitos de UTI emergencial e 20 leitos clínicos de emergência para atender os pacientes, esteja eles com o coronavírus ou não. “No primeiro momento os leitos foram custeados pelo município, e agora foram habilitados pelo Ministério da Saúde”, explicou a administração do hospital.





Outras campanhas





Na busca de recursos para não paralisar os serviços que são essenciais para toda a Barbacena e macrorregião, a direção e provedoria da Santa Casa apresentou outros projetos para angariar recursos.

No fim de 2018, foi firmado um convênio entre a unidade de saúde e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A parceria possibilitou a arrecadação de doações da população por meio da conta de energia elétrica.





O hospital também criou o programa de contribuição voluntária - conhecido como Santa Saúde – onde os contribuintes têm uma rede de benefícios e descontos em vários segmentos da cidade. Dentre essas vantagens estão inclusos descontos em consultas particulares com especialistas, exames, farmácias e lojas.





Ainda de acordo com a Santa Casa, nenhuma campanha tem valor estipulado a ser arrecadado, pois a quantia será usada para diminuir os gastos da unidade com o atendimento à população. As doações podem ser realizadas através de desconto na conta da Cemig e operadoras telefônicas e também por depósito bancário.





Para doar, por meio de depósito, basta ir debitar na conta do Banco do Brasil, agência: 0062-0, conta corrente: 255776-2 em nome da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena.





COVID-19 em Barbacena





Barbacena registrou, até a noite dessa quarta-feira (29), 503 casos confirmados da doença, sendo que sete terminaram em morte. Já se recuperaram 473 pessoas. Uma ainda está internada no município e outras 22 estão cumprindo o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 2.480 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

