Sem trégua, ônibus lotados em BH aumentam riscos da COVID-19

Sem trégua, apesar de acordo da prefeitura para ampliar viagens, coletivos forçam passageiros a enfrentam filas durante a volta para casa (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Classificado como “sem solução” pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), o problema das aglomerações no transporte público tampouco parece ter sido amenizado desde a última quinta-feira, quando a PBH anunciou acordo para ampliação das viagens de ônibus. Tomada com o objetivo de reduzir concentração de passageiros dentro dos coletivos – situação propícia à disseminação da COVID-19 –, a medida ainda não surtiu efeito. A avaliação é dos usuários de diversas linhas que circulam pela cidade, especialmente as que ligam as regiões Nordeste, Venda Nova e Pampulha ao Centro.





Que o diga auxiliar de escritório Ana Cláudia Fernandes, de 30 anos. Diariamente, ela depende de quatro conduções para trabalhar – duas de ida e duas de volta. Por volta de 9h30 de terça-feira ela aguardava o ônibus da linha 9105 (Nova Vista/Sion) em frente à Praça da Estação. Nos últimos cinco dias, ela conta não ter notado aumento da disponibilidade de veículos, que continuam lotados.





“O São Gabriel então, está vindo super cheio e leva mais de uma hora para passar. Acho que (a situação) até piorou um pouco. Os ônibus têm demorado mais e isso faz com que as pessoas se aglomerem nos pontos. Fica tudo lotado”, reclama. Segundo Ana Cláudia, os passageiros têm usado máscaras e procuram respeitar, como podem, alguma distância uns dos outros.



Passageiros reclamam que não há como fazer o devido distanciamento (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



O repositor de supermercado João Silva, de 56 anos, conta que necessita de até trafegar em seis lotações todos os dias – três de ida e três de volta. Entre as linhas que usa com mais frequência, citou a 809 (Estação São Gabriel/Belmonte), a 8551 (Estação São Gabriel/Estação UFMG via Anel Rodoviário) e a S81 (Circular Nordeste). Na manhã de ontem, quando foi abordado pela reportagem do Estado de Minas no Centro de BH, disse que saiu de casa mais tarde do que de costume – por volta de 9h – para resolver problemas pessoais, aproveitando a folga do trabalho.



Revoltada, auxiliar Ana Cláudia diz que a situação tem piorado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



Esperava, com isso, encontrar coletivos mais vazios, já que saiu fora do horário de pico, mas se decepcionou. “Está uma vergonha. Para esses políticos entenderem o que a gente passa, tinham que andar todos de ônibus, junto com suas mulheres, filhos e os netos”, afirma. “Ninguém pensa que gente como eu, por exemplo, não tem como se isolar. Eu tenho neto, tenho esposa. Moro com eles. Cheguei a ficar dois dias afastado por suspeita de COVID-19, mas não acusou no teste. Uma hora, eu acabo pegando a doença”, acrescenta.





As cenas descritas pelos usuários foram flagradas ao longo do dia pela reportagem. À noite, por volta de 19h, pontos de embarque da Avenida Afonso Pena.





BHTrans responde





Procurada pela reportagem, a BHTrans informou que analisa, diariamente, a operação do sistema de transporte público da capital. A empresa afirma que realiza reuniões frequentes com as concessionárias de ônibus para definir o número de viagens necessárias para atender a população com o mínimo possível de aglomerações. Ainda de acordo com a BHTrans, as fiscalizações estão sendo intensificadas, com a participação do Ministério Público de Minas Gerais. “Nossos agentes monitoram e fiscalizam todas as estações de ônibus da capital e em pontos de observação ao longo dos itinerários das linhas para garantir o cumprimento dos decretos municipais 17.362 e 17.365. Esse monitoramento é feito 24h presencialmente e por meio das câmeras do COP-BH”, diz o texto da nota enviada ao EM.