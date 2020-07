Coronavírus: PBH confirma contaminação de mais 62 profissionais da saúde em 24 horas

Em 20 de abril, 21 profissionais de saúde tinham a doença confirmada (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Vinte e quatro pessoas morreram pornas últimas 24 horas em Belo Horizonte. De acordo com o boletim epidemiológico publicado pela prefeitura, a capital mineira somapela doença. Além do mais, Belo Horizonte saltou de 18.197 mil paramil casos confirmados de COVID-19.De acordo com a administração municipal, 850 profissionais de saúde da rede pública e privada testaram positivo para a doença. São 62 a mais se comparados com o boletim divulgado na segunda-feira (27). Em 20 de abril, 21 profissionais de saúde tinham a doença confirmada.Entre os infectados da, no qual o total é de 331, a PBH informou que nesta terça-feira que 136 são técnicos de enfermagem. Em seguida são: enfermeiros (39), agentes de saúde (35) e médicos (31). O n úmero de servidores do SUS-BH com COVID-19 aumentou 163% em 31 dias Além do mais, 348 seguem em investigação. Foram feitos exames em 5.352 profissionais do setor, segundo as informações da prefeitura.A capital apresentou uma pequena queda na ocupação deda rede SUS para pacientes da COVID-19: de 92% para 91%. A prefeitura conta com 414 vagas.A capital mineira tem 1.079 leitos no total, contabilizado também os particulares. Desses, 88% estão ocupados. O percentual se manteve o mesmo de ontem (27).O quadro é classificado na, a de maior risco de colapso do sistema de saúde – essa classificação é dada quando o indicador ultrapassa os 70%.Outro parâmetro importante para acompanhamento das autoridades de saúde durante a pandemia é a ocupação dos leitos de enfermaria. Esses são destinados a pessoas diagnosticadas com a virose, mas que enfrentam quadros clínicos menos graves, a síndrome gripal.São 1.115 exclusivamente para a COVID-19 no total. Desses, 71% estavam ocupados na segunda-feira.Considerando todos os 4.626 leitos de enfermaria da rede SUS em Belo Horizonte, a taxa de ocupação era de 67%.