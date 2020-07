Engenheiro mineiro cria produto de limpeza que elimina novo coronavírus

A aplicação do produto deve ser feita a cada três meses (foto: Divulgação/ Jorge Marques) COVID-19, várias empresas e colaboradores estão testando possíveis alternativas para prevenir e combater a doença. Esse é o caso do engenheiro consultor Jorge Marques, de 62 anos, de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que desenvolveu um produto de limpeza que elimina o novo coronavírus (Sars-Cov-2) da superfície dos ambientes. Com a pandemia da, várias empresas e colaboradores estão testando possíveis alternativas para prevenir e combater a doença. Esse é o caso do engenheiro consultor Jorge Marques, de 62 anos, de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que desenvolveu umde limpeza queo novo coronavírus (Sars-Cov-2) da superfície dos ambientes.





Segundo ele, o produto que a Master Chemicals – empresa responsável pelo desenvolvimento e futura distribuição do produto – criou no ano passado foi aperfeiçoado em abril, em decorrência da pandemia do novo vírus.



A fórmula foi analisada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que certificou sua eficácia.





“Fizemos umas formulações e contamos com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para fazer os ensaios. A faculdade fez o estudo comprobatório e nos deu o laudo da eficácia dele”, disse Jorge Marques.









Segundo Jorge, o reagente é diferente dos desinfetantes comuns e águas sanitárias por ser menos tóxico. “Ele tem um efeito residual interessante, visto que o líquido dele não evapora. Por ser base-água ele permanece na superfície”, explicou.



Baixo custo

Ainda de acordo com o idealizador do produto, ainda está sendo elaborada a maneira como será feita a comercialização, mas que ele “será colocado no mercado com baixo custo e como um serviço”.





Jorge Marques, engenheiro responsável pela criação do biocida (foto: Divulgação/ Jorge Marques) novo coronavírus em ambientes com altos índices de contaminação foram autorizados, na semana passada, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O uso e a comercialização do biocida no combate aoem ambientes com altos índices de contaminação foram autorizados, na semana passada, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ().



De acordo com Jorge Marques, o produto será aplicado a cada três meses. “Nós fazemos o teste antes da aplicação. Vamos até o local com um aparelho que detecta a presença de vírus e bactérias e realizamos a inspeção. Se o resultado apontar que ali está infectado, fazemos a descontaminação da área. Depois fazemos novamente outro teste para comprovar a eficácia da reação do produto”, explicou.

