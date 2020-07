Apreensão de armas freia guerra de gangues no Morro Alto, em BH

Duas submetralhadoras, dois carregadores de armas alongados, armas e munição foram apreendidas na operação (foto: PMMG/Divulgação)

Uma rápida intervenção da Polícia Militar, que apreendeu armas e prendeu um homem, suspeito de chefiar umade tráfico de, impediu que um tiroteio, que já estava marcado, acontecesse na Aglomerado, no Bairro São Gabriel, na noite de domingo (26).O local vem sido apontado com um dos maisda capital mineira devido à constância na troca de tiros entre gangues rivais. Nesse sábado (25) à noite, inclusive, os moradores foram acordados com umO serviço de inteligência da Polícia Militar entrou em ação e identificou que um confronto estava marcado entre duas facções dopara o dia seguinte.Segundo o sargento Thiago Silva, que participou das operações, as guarnições conseguiram informações sobre integrantes das duas gangues e, assim, apreenderam muitas armas, duas, munições 9mm, muitas balas deflagradas e dois carregadores de armas alongados.A Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar de Minas Gerais () também participou da ação.O mais importante, segundo oThiago Silva, foi o fato de que a ação inibiu a guerra entre as gangues e os moradores tiveram uma noite de paz