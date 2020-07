Vale transfere famílias de Macacos para hotéis; barragem de Mar Azul não corre risco

As famílias serão transferidas neste sábado. (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press - 04/04/2019)

anunciou, neste sábado, a transferência de aproximadamente cinco famílias de Macacos, distrito de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para hotéis do entorno. A medida, segundo a empresa, é uma prevenção em virtude da ampliação da zona de autossalvamento daB3/B4 da Mina Mar Azul.Defesa Civil e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) orientaram a mineradora a transferir as famílias. A ampliação da área é fruto do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado por Vale, MPMG e o governo do estado.Segundo a empresa, as pessoas que deixaram suas casas serão transferidas, em breve, para moradias provisórias custeadas pela companhia.Os animais, por seu turno, foram encaminhados à fazenda administrativa da Vale.Ainda segundo a, a barragem, além de ser monitorada durante as 24 horas do dia, não sofre risco e não sofreu alterações em sua estrutura. “A operação cumpre todos os protocolos de saúde e segurança recomendados diante do quadro de pandemia da COVID-19”, diz a Vale, por meio de nota.