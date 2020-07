Motorista atacado em BH pede 'consciência' frente à COVID-1'9

Agressões verbais, e até mesmo físicas, têm se tornado frequentes para vários motoristas, muitas vezes pelo simples motivo de eles cumprirem o dever de cobrar o uso de máscara de proteção dentro dos coletivos. O caso mais recente ocorreu no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte. O ônibus conduzido por Renato Evangelista dos Santos, de 46 anos, trafegava pelas ruas, quando um grupo de pessoas sem máscara deu sinal de parada a ele.

Ao ver que as pessoas não utilizavam o acessório, o motorista gesticulou para que elas colocassem máscara, mas, sem sucesso. Renato, então, optou por não transportá-los. “Gesticulei sobre a máscara, e eles deram um sinal que depois (colocariam), como se fossem comprar ou conseguir a máscara depois. Não quis parar. Havia muita gente no ônibus. Já deduzi que ficariam ali em cima de mim, aglomerados. Continuei e entrei no Anel (Anel Rodoviário)”, contou Renato.

No entanto, três pessoas próximas a Renato dentro do ônibus começaram a hostilizá-lo pelo fato de ele não ter levado o grupo que estava no ponto de ônibus. Ele até tentou explicar que havia um risco de transportar passageiros sem máscara dentro do coletivo, mas não adiantou. Uma menina que estava acompanhada de dois homens, ao descer do coletivo, na Avenida Cristiano Machado, desferiu um tapa no rosto do motorista.

“Uma menina desceu por último. Aí ela foi e me deu um tapa no rosto. Esperava do rapaz, mas da menina, não. Fiquei sem reação. Veio muita coisa na cabeça. Tinha uma outra passageira e foi conversando comigo, para eu ficar tranquilo”, contou. Renato não se conformou com a situação. “Me senti humilhado. Uma hora você se sente bem por ter conseguido superar, mas em outra você pensa que foi uma humilhação, uma profissão que não tem reconhecimento.”