Testes positivos para COVID revelam apreensão nos vagões do metrô de BH

Em um ambiente no qual a cada dia de trabalho o medo de contágio se renova, a sensação é de alívio entre trabalhadores submetidos ao exame e que recebem o primeiro resultado negativo. Glauber Nascimento Bonfim, de 35 anos, 13 deles como chefe de estação e atualmente no terminal do metrô do Minas Shopping, em BH, recebeu o resultado como sinal de que não pode descuidar das medidas de proteção que tem adotado.





Mesmo que elas tenham mudado completamente sua rotina. “Sempre tenho que usar a máscara ao sair. Evito tocar em corrimãos, mantenho distância das demais pessoas sempre que possível, uso álcool em gel e sempre faço a higienização das mãos quando chego em casa”, informa ele, casado e pai de dois filhos, de 13 e 5 anos.





Ainda sem passar pelo exame, Nathalia Dias Gomes, de 21 anos, que trabalha na bilheteria do metrô, diz que redobrou os cuidados, tanto em casa quanto no local de trabalho. “Mantenho o máximo de distância possível do usuário. Limpo a bancada da bilheteria quando chego, e de novo a cada hora de serviço. Uso álcool em gel constantemente”, afirma.





Marco Antônio Pedrosa, de 43, outro chefe de estação no metrô de BH, conta que não foi só sua rotina que mudou depois da pandemia, mas até o endereço. “Para proteção dos meus pais, antecipei a mudança para outro apartamento, juntamente com minha noiva”, revela. “O metrô é um transporte de massa. Há o receio de uma exposição maior ao vírus e, assim, de transmiti-lo aos familiares”, constata.

MEDIDAS PREVENTIVAS A superintendência da CBTU em Belo Horizonte informou que segue as determinações de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 no metrô, inclusive disponibilizando testes e orientando o afastamento de funcionários com sintomas da doença. Afirma orientar, também, que haja monitoramento e testagem de todos os trabalhadores que eventualmente tenham tido contato com um colega com suspeita de contágio.





A companhia garante ainda ter adotado todos os protocolos de afastamento e trabalho remoto de empregados com outras doenças que componham o chamado grupo de risco, além de reforçar os equipamentos de proteção individual e informar sobre normas de prevenção.





Perda de R$ 4 bilhões pode pesar na tarifa

Considerado a medida mais eficaz contra a transmissão da COVID-19, o isolamento social trouxe um baque pesado para o movimento das estações de metrô do país, também afetado pelo aumento do desemprego decorrente da pandemia. No auge da crise sanitária, houve redução de passageiros do setor metroviário da ordem de 80%, o que representou, desde março, um acumulado de 650 milhões de passageiros a menos e uma quebra de R$ 4 bilhões no faturamento do setor.





As informações são do presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), Joubert Flores. Ele lembra que o setor emprega 40 mil pessoas em todo o Brasil. O país tem sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos em Minas, no Distrito Federal e outros nove estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco.





Flores ressalta que o setor foi também afetado pelo trabalho em home office, e prevê que essa tendência se mantenha para muitos usuários, mesmo após o fim da pandemia. O que deve implicar perda permanente de demanda. “A curva de crescimento não será rápida. Acho que isso trará também uma oportunidade para que o poder público tente sair disso com a mobilidade mais bem estruturada, organizada e otimizada”, afirma o presidente da ANPTrilhos.





Ele lembra que a diminuição do numero de passageiros transportados poderá acarretar várias consequências, incluindo aumento de tarifas. Por isso, terão que ser buscadas alternativas de financiamento do transporte e outros mecanismos de melhoria do transporte público e da mobilidade urbana.





MOBILIDADE “O home office, que já era uma tendência, se intensificou nesta pandemia e trouxe impactos para a mobilidade das cidades. Percebe-se uma redução dos veículos em trânsito. Além disso, para aqueles que realmente precisam sair para trabalhar ou em busca de algum produto ou serviço, os deslocamentos estão mais rápidos e menos congestionados”, observa a urbanista Ana Luisa Correa Pires Veloso, especialista em engenharia de tráfego e pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).













Com o medo no retrovisor

Os riscos que a pandemia trouxe ao setor de transportes são tema de reportagens que o Estado de Minas publica desde a segunda-feira. A série revelou em sua estreia o cotidiano de caminhoneiros que, para manter a roda da economia girando, frequentam áreas em que são mais altos os índices de contágio pelo novo coronavírus. Na cabine, levam o medo de transportar a doença, inclusive para as próprias casas. A disparada nos roubos de cargas que coincide com a disseminação da COVID-19 foi o segundo tema das reportagens, que na sequência abordaram a apreensão no dia a dia dos condutores de ambulâncias. Em sua edição de ontem, o EM revelou a condição precária dos mototaxistas, trabalhadores informais que encaram a ameaça de contaminação como a única forma de continuar sobrevivendo e mantendo suas famílias. Para o professor Guilherme Guimarães Oliveira, do curso de engenharia civil da Unimontes, caso o home office se consolide no pós-pandemia, as consequências serão sentidas em todas as formas de mobilidade: “O impacto no trânsito será direto. A redução de fluxo de automóveis de passeio tende a ser mais significativa. Em relação ao transporte coletivo, também devem ocorrer reduções, porém menores”.

Quatro meses depois das primeiras medidas de afastamento social em Belo Horizonte, informa que prepara processo licitatório para implantação de sistema de monitoramento térmico para usuários e empregados, assim como a aquisição de kits para testagem da COVID-19 em todos os funcionários. Porém, admite que não há prazos para realização dos testes.