Conheça as propostas para reabertura de bares e comércio de Belo Horizonte

Na foto, o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci, o vereador Léo Burguês e o presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva (foto: Alexandre Gusanshe/EM/D.A Press) convocada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e a Câmara de Dirigentes Lojistas em Belo Horizonte (CDL-BH) na tarde desta quarta-feira, as entidades propuseram um plano de retomada das atividades que será entregue à Prefeitura de BH.



Os manifestantes entregaram um documento ao vereador Léo Burguês (PSL), líder de governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte.



No documento, as entidades explicam que a retomada deverá observar uma taxa máxima de 80% de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria para seu início e/ou progressão ou regressão de fase.



Atualmente, 91% dos leitos de terapia intensiva estão em uso na capital mineira. Na análise de todos os leitos de UTI em BH, incluindo na conta aqueles destinados a outras doenças, a ocupação divulgada nesta terça é de 86%. São 1.072 no geral, com 922 em uso e 150 ainda livres. Nas enfermarias, a ocupação geral é de 69%: 3.181 das 4.610 estão ocupadas. Restam 1.429.



Mesmo assim, as entidades estipulam datas para o retorno de alguns setores, divididos em cinco fases:





27 de julho

Praças públicas e escritórios





3 de agosto

Atividades imobiliárias;

Comércio (segunda a sexta de 10hs às 16hs e sábado de 9hs às 13hs);

Bares e restaurantes (11h às 20h);

Concessionárias;

Shoppings centers (terça a sábado de 12hs às 19hs);

Salões de beleza (terça a sábado, de 11h às 21h com agendamento);

Academias (sem restrição de horários com agendamento).





17 de agosto

Comércio (segunda a sexta de 10hs às 18hs e sábado de 11hs às 20hs);

Bares e restaurantes (11h às 21h);

Shoppings centers (terça a sábado de 11hs às 20hs);

Salões de beleza (sem restrição de horários com agendamento);

Clubes.





04 de setembro

Atividades imobiliárias;

Comércio (segunda a sexta de 10h às 20h e sábado e domingo de 10hs às 20h);

Bares e restaurantes (11h às 22h);

Concessionárias;

Shoppings centers (segunda a sábado de 10h às 21h);

Salões de beleza (sem restrição de horários com agendamento);

Academias;

Clubes;

Escolas;

Eventos sociais (até 300 pessoas).





Data à definir





Atividades imobiliárias;

Comércio (sem restrições de horário);

Bares e restaurantes (sem restrições de horário);

Concessionárias;

Shoppings centers (sem restrições de horário);

Salões de beleza;

Academias;

Clubes;

Escolas;

Eventos de grande porte;

Teatro;

Cinema;

Boates;

Casa de show.

A categoria também sugere uma intervenção no transporte público, principalmente nos horários de pico, para aumentar a oferta direta ou alternativa, reduzindo assim a capacidade utilizada e evitando a contaminação. "Uma alternativa seria uma parceria com aplicativos de transporte autônomo como Uber, 99 e Cabify praticando nesses horários descontos relevantes para viabilizá-los como opção ao transporte público", informou o documento. A proposta também pede incentivo às empresas dos diversos setores a adotarem horários alternativos para entradas, saídas e liberação para almoço de seus funcionários evitando aglomeração no transporte público, no comércio e estabelecimentos de restauração. "No almoço por exemplo, sugerimos, liberar uma parte dos funcionários às 12h e outra às 13h", disse. Cada segmento apresentará à prefeitura, até sexta-feira, suas respectivas sugestões de protocolos para a retomada. O Estado de Minas aguarda o posicionamento da PBH.