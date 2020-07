Araujo oferece testes em BH e no interior

Estimar com segurança as taxas de notificação de casos de contaminação pelo novo coronavírus seja no Brasil, seja em cada um dos estados é um desafio. No entanto, há quem atue para que a coleta de dados se aproxime cada vez mais da realidade. A Drogaria Araujo, há três meses, disponibiliza o teste rápido para a COVID-19. A rede mineira disponibiliza os modelos de testagem para detecção de anticorpos (IgM/IgG); para casos de exposição a situações de contágio há mais tempo ou para quem já teve sintomas da doença e para detecção de antígenos (Ag), que rastreiam a presença do vírus logo nos primeiros dias de infecção.





Fabiano Queiroz, gerente de serviços farmacêuticos da Drogaria Araujo, enfatiza que a empresa tem experiência na aplicação de teste rápido há mais de quatro anos, em casos de diagnóstico de doenças crônicas, HIV e hepatites. Assim, com a deliberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 377, no início da pandemia, as farmácias foram autorizadas a aplicar os testes desde que cumpridos todos os requisitos exigidos pelo órgão.





A rede Araujo oferece os testes por ordem de chegada dos interessados, sem necessidade de marcar hora ou agendar o exame. Fabiano Queiroz explica que todo o atendimento é feito por profissionais farmacêuticos treinados e destaca que, antes do procedimento, há uma triagem, espécie de entrevista, para saber se a pessoa está apta ou não a fazer o teste.





“Cuidamos para minimizar o risco de falso negativo ou falso positivo, já que todas as farmácias são obrigadas a notificar os resultados para o governo e o SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirma Fabiano. A Araujo tem 80 unidades na capital que oferecem o teste e também lojas prontas para oferecer o serviço no interior de Minas. A relação das lojas e cidades está no site www.araujo.com.br/teste-rapido-covid19 e no aplicativo da rede de farmácias.