Família procura por homem que desapareceu de hospital em Contagem

A família doadministrativo Diogo Rocha da Silva, de 30 anos, que vinha trabalhando como auxiliar de depósito, está desesperada para encontrá-lo depois que ele desapareceu do Hospital Municipal de Contagem, onde estava internado desde a tarde de sábado, após ter sofrido uma convulsão ea cabeça.

Segundo a mulher de Diogo, Késia, de 36 anos, no último sábado, ao chegar em casa para almoçar, vindo de seu emprego – é caixa de supermercado –, encontrou o marido sentado na sala de casa, com um corte na cabeça.

“Ele me contou que tinha caído e batido com a cabeça. Fiz a limpeza do local, mas pouco depois, sofreu uma convulsão. Chamei o SAMU e passei a desconfiar que ele pudesse ter tido uma anteriormente, que provocou a queda e a contusão na cabeça”, conta Késia, que disse que tão logo ele chegou ao, teve outra convulsão.