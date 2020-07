Jabutis e calopsitas são apreendidos em Minas Gerais com sinais de maus tratos

Os filhotes de jabuti estavam amontoados em sacos de nylon (foto: Divulgação) Leopoldina, mais um exemplo de maus tratos a animais. Em apoio a uma operação da Policia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, um carro, com placa de Barra Mansa, com três homens em seu interior, foi parado e para surpresa dos policiais, foram encontrados, no porta-malas, 1.459 filhotes de jabuti, sendo que 45 estavam mortos. E haviam também nove calopsitas, pássaro que faz parte da fauna exótica brasileira. Na cidade de, mais um exemplo de maus tratos a animais. Em apoio a uma operação da Policia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116, um carro, com placa de Barra Mansa, com três homens em seu interior, foi parado e para surpresa dos policiais, foram encontrados, no porta-malas, 1.459 filhotes de jabuti, sendo que 45 estavam mortos. E haviam também nove, pássaro que faz parte da fauna exótica brasileira.





Segundo os policiais militares que participaram da apreensão, sargento Maciel e Eduardo, os filhotes de jabuti estavam amontoados em sacos de nylon, enquanto os pássaros, em um pequeno transportador. Os animais estavam em condição de maus tratos.









Fiscais do IBAMA foram chamados ao local. Segundo o fiscal Benate, que comandou as operações do órgão federal, os animais foram encaminhados para o CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA), de Juiz de Fora, enquanto os três homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Juiz de Fora.