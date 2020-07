Julho tem 1 mil mortes por dia

Total de mortos pelo novo coronavírus no Brasil somente em julho chega a 19.178 vítimas, segundo dados do Ministério da Saúde. Valor faz com que a média diária de óbitos neste mês supere os 1 mil. O país, que esta semana se tornou o segundo país do mundo a superar a marca de 2 milhões de infectados desde o começo da pandemia, soma 2.074.860 casos. O total de brasileiros recuperados de COVID-19 atingiu 1.342.362.





A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou na sexta-feira que o atual patamar de casos no Brasil, que teria atingido um platô com a estabilização dos números, não representa que a sociedade possa abandonar as medidas de precaução. O organismo internacional avaliou que, no momento, o país tem uma “janela de oportunidade” para que, com medidas efetivas, consiga frear a progressão do vírus.





O Brasil demorou quatro meses para chegar a 1 milhão de infectados, e bastaram 27 dias para o número dobrar. Atualmente, os estados que têm provocado alerta no Ministério da Saúde devido ao aumento dos números tem sido o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Tocantis, além do Distrito Federal. Enquanto isso, estados que sofrem mais fortemente o impacto do vírus, como São Paulo e Rio de Janeiro, começam a demonstrar uma ligeira tendência de queda.





Na capital fluminense, ontem foi o primeiro sábado de pontos turísticos reabertos. Apesar de permitidos, locais como Bondinho Pão de Açúcar, Trem do Corcovado e Aquario devem continuar fechados por mais duas semanas, pois os locais planejam uma ação conjunta, com protocolos sanitários para visitantes e alguns atrativos, como desconto de 50% nos preços.





Praias cariocas

Na sexta-feira, as praias voltaram a ter movimentação. O decreto de flexibilização permite a prática de esportes coletivos de segunda a sexta em áreas delimitadas da faixa de areia. O banho de sol e o descanso na praia ainda estão vetados, mas alguns moradores arriscaram mesmo assim. Quadras ao ar livre também voltaram a ter movimentação. No Parque do Flamengo, na zona sul, muitos aproveitaram o fim de tarde para jogar futebol.





O governo do estado de São Paulo anunciou na sexta-feira reabertura para visitação de mais seis parques estaduais com restrições de horário e de portões devido à pandemia de coronavírus. O movimento ontem foi considerado razoável em alguns deles. O uso de máscara é obrigatório, Muitos praticantes de esportes foram vistos com máscaras e funcionários repassavam informações aos visitantes.

Espaços fechados como bibliotecas, salas de atividades, museus e orquidários permanecerão com restrição. Será recomendada visita ao parque apenas para atividades físicas individuais como corridas, caminhadas, ciclismo, entre outras. Não é recomendado o uso de quadras, campos e parquinhos.