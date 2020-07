Futebol amador desrespeita a Lei em Belo Horizonte

Partida ocorreu no Campo do Nazaré, na Vila da Luz, Região Nordeste de Belo Horizonte. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Esporte é sinônimo de saúde, mas não quando desrepeita as determinações de distanciamento social feitas por autoridades sanitárias. Foi isso que a reportagem flagrou no início da tarde deste sábado (18/7), no Campo do Nazaré, na Vila da Luz, Região Nordeste de Belo Horizonte, divisa com Sabará.

Quem não faltou foi a tradicional cervejinha, mesmo que a temperatura não tenha passado dos 23ºC. Afinal, futebol combina com uma “gelada”, mas não com uma pandemia de COVID-19.





Nenhum agente de força policial se fez presente. Consultada por e-mail, a Guarda Municipal afirmou não ter recebido nenhuma denúncia sobre as atividades no Campo do Nazaré, mas que “irá reforçar o patrulhamento na região”.

“A Guarda Civil Municipal tem atuado em toda a cidade para garantir o cumprimento das novas regras, mantendo todo o seu efetivo (composto por 2.064 agentes) nas ruas, dividido em turnos”, afirma. “As abordagens da Guarda Municipal acontecem durante patrulhas preventivas rotineiras, realizadas espontaneamente por toda a cidade em todos os dias da semana, ou com base em denúncias recebidas pelos canais disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte.”

A assessoria de imprensa ressalta ainda que no último mês “a corporação atuou em cinco campos de várzea, que realizavam partidas de futebol, principalmente aos finais de semana”. “Nesses caso, orientou os organizadores do evento sobre importância de se manter as medidas de isolamento, as partidas foram encerradas e o público foi dispersado”, explica.

Ver galeria . 10 Fotos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press )

A população pode denunciar o funcionamento indevido de estabelecimentos ou a existência de aglomerações utilizando o aplicativo PBH App ou o Portal de Serviços da Prefeitura , ambos integrados ao BH Digital.

No aplicativo, os nomes dos serviços são: