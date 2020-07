Mula ou traficante? Homem é preso com sete quilos de cocaína em Pirapora

Mula ou traficante? É o que investiga a polícia de Pirapora sobre um homem que viajou, de ônibus, de Uberlândia para a cidade do Norte de Minas e foi flagrado com dois tabletes de maconha e sete quilos de cocaína na bagagem. Além dele, o destinatário da droga também foi preso.

Eram cerca de 22h, quando o ônibus, vindo do Triângulo Mineiro, tomou a Rua Reinaldo Guerra, no Bairro Santo Antônio. Os policiais deram ordem de parar e adentraram no coletivo, prendendo um homem de 25 anos, cuja descrição tinha sido dada anonimamente.

Em seguida, pegaram a bagagem e nela estavam as drogas. Nos bolsos, encontraram um celular e um bilhete, com um endereço, onde a droga deveria ser entregue. Foram até o local e prenderam o receptador.

O viajante, que nos termos policiais é conhecido como mula, por fazer o transporte de droga, alegou que receberia dinheiro, não se sabe quanto, para fazer o transporte e a entrega. Os policiais, no entanto, suspeitam que ele possa ser dono da mercadoria.





Na estrada

Durante uma blitz na rodovia MG-188, em operação de combate à explosão de caixas eletrônicos, o motorista de um Jeep Renegade verde acabou preso por jogar um pequeno embrulho pela janela do carro quando recebeu a ordem para parar. A partir dessa interceptação, os policiais conseguiram localizar, também, um traficante de drogas em Paracatu.

O homem, ao ser interpelado, acabou confessando que tinha transportado uma grande quantidade de entorpecentes de Uberlândia para Paracatu, e passou aos policiais o endereço onde a droga tinha sido entregue.

Os policiais seguiram para Paracatu e localizaram, no endereço informado, 18 tabletes de maconha, uma balança de precisão e uma faca que estaria sendo usada para fracionar os entorpecentes. Também foram apreendidas quatro buchas de maconha, um pino de cocaína e R$ 3.474 em dinheiro, quantia, segundo os policiais, proveniente da comercialização de drogas.