Prefeitura de BH tem regras prontas para liberar o comércio

Barrados no fim de junho, segmentos não essenciais do comércio vão avaliar os procedimentos apresentados em reunião com representantes do governo municipal





Protocolos para a reabertura de setores não essenciais do comércio de Belo Horizonte já estão prontos e foram apresentados ontem durante reunião de representantes de entidades do setor, da Prefeitura de Belo Horizonte e do Comitê de Enfrentamento à COVID-19. A liberação não tem data para ocorrer e, quando autorizada, será realizada com observância aos indicadores epidemiológicos – ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) e de enfermaria, número médio de transmissão do coronavírus por infectado, índice de isolamento social e projeção dos casos de contaminação.





Após quase duas horas de reunião, o prefeito Alexandre Kalil avisou aos empresários que ainda não é possível recomeçar o processo de reabertura do comércio. Assistido pelos especialistas do Comitê de Enfrentamento à Epidemia de COVID-19 de BH, o chefe do Executivo municipal argumentou que, apesar da tímida melhora recente dos indicadores da doença respiratória na capital, os parâmetros sanitários e estruturais impossibilitam uma retomada segura do comércio.





A palavra de ordem, portanto, é cautela. Afinal, a doença ainda está em evolução. De acordo com boletim epidemiológico publicado na manhã de ontem pela Secretaria de Estado de Saúde, Belo Horizonte é a cidade de Minas Gerais com maiores números de pessoas infectadas pelo vírus e óbitos. A capital tem 11.827 pacientes com diagnósticos positivos para a COVID-19, e registra 296 mortes.





Apenas os serviços essenciais estão liberados desde 29 de junho em BH. Os protocolos para liberação do funcionamento das atividades comerciais não considerados essenciais foram elaborados, segundo a PBH, com base em sugestões dos comerciantes e de acordo com critérios estabelecidos pela Vigilância Sanitária e pelo comitê municipal. As regras se aplicam a bares, restaurantes e lanchonetes; eventos no formato drive-in; varejo e atacado de vestuário, shopping centers e galerias de lojas. Os documentos propostos serão objeto de avaliação pelos segmentos do comércio.









Presidente do Sindilojas, Nadim Donato avaliou como positivo o diálogo com o prefeito Alexandre Kalil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis, classificou as regras de construção coletiva. “Os setores entendem dos negócios e suas rotinas, e a Vigilância Sanitária entende das melhores práticas para evitar a contaminação. A construção conjunta permite uma melhor aderência entre funcionamento do comércio e as melhores práticas sanitárias”, ressaltou.

Entre os protocolos definidos, os proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes terão que aferir a temperatura dos clientes e funcionários antes da entrada no estabelecimento. A medição terá que ser realizada sem contato físico, utilizando-se termômetro digital infravermelho.





Os proprietários deverão acomodar os clientes, preferencialmente, em área externa ou em locais com maior ventilação, atendendo ao distanciamento de mesas posicionadas a cada 6,5 metros quadrados. Serão no máximo duas pessoas por mesa, cada uma delas a 2,5 metros de distância. Fica permitido o uso das calçadas, porém o espaço deverá ser isolado, para evitar aglomeração e circulação. O atendimento self-service está vedado, entre outras regras (veja o quadro).





Estoque e diversão Nas lojas de vestuário, a capacidade máxima de atendimento fica limitada a uma pessoa a cada 7 metros quadrados, incluindo os funcionários. Todos devem usar máscara dentro do estabelecimento. Os lojistas devem controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento e organizar filas internas e externas, observando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas.





As peças expostas em vitrines ou araras deverão ficar em local separado do estoque geral. Clientes só poderão ter contato com peças de mostruário após higienização das mãos. Fica proibido o uso de provadores. No caso de troca, os produtos devem ser mantidos em separado durante 72 horas antes de retornarem ao estoque ou ao mostruário.





Nos shopping centers e galerias de lojas, além da medição de temperatura, deverá ser providenciada a higienização das mãos de clientes e funcionários com álcool 70% antes da entrada. Assim como nas lojas localizadas fora dos centros comerciais, a capacidade de pessoas nos estabelecimentos é limitada para clientes e funcionários.