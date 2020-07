Kalil pede 'desculpas' a empresários e agenda reunião, mas avisa: 'Não adianta a pressão'

Kalil e representantes do comércio têm reunião marcada para a próxima quarta. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O prefeito de, Alexandre Kalil (PSD), vai se reunir com representantes do setor comercial na próxima quarta-feira (13). O anúncio do encontro foi feito nesta segunda-feira, durante live promovida pelo chefe do Executivo municipal no Facebook. Kalil pediu “desculpas” aos empresários pelos efeitos das medidas restritivas tomadas em virtude da pandemia do novo





voltou a afirmar que as estatísticas da pandemia na cidade vão ditar os próximos passos. “Não adianta a pressão. Nossos números já estão melhorando. E ainda vão melhorar (mais). Estamos muito preocupados come empresários. Críticas e parasitas do vírus, esse pessoal nojento, que fica se aproveitando de mortos e situações dramáticas, isso não me afeta”, garantiu.Para avaliar a situação da COVID-19 em Belo Horizonte, três fatores são levados em conta: o número médio de transmissão por infectado (Rt) e as taxas de ocupação dee leitos clínicos.Segundo o mais boletim da saúde municipal, que aponta 10.618 casos e 270 óbitos em virtude da infecção, a cidade tem 89% das UTIs e 75% das enfermarias destinadas aos pacientes com coronavírus ocupadas. O índice de transmissão, divulgado na última sexta-feira, é de 1,11.“Ordenei uma reunião com os comerciantes na quarta-feira. Os protocolos estão ficando prontos. Isso (fechamento do comércio) não é infinito”, pontuou.O encontro vai ocorrer uma semana após Kalil cancelar reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) . À época, ele se apoiou justamente na matemática para embasar a decisão.Atualmente, apenas os serviços essenciais podem funcionar na capital mineira. O decreto completa 15 dias de vigência nesta segunda





