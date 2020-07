Após fugir de hospital, advogado com diagnóstico da COVID-19 morre; caso está sendo investigado

A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas informou, nesta segunda-feira (13) que está investigando o caso para encontrar a real causa da morte do advogado. Mas, segundo o município, o diagnóstico final será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, que receberá toda a documentação e prontuário do paciente, a ser encaminhada pela Vigilância Epidemiológica Municipal de Patos de Minas. O advogado morreu por volta das 5h de quinta-feira (9), no Hospital Vera Cruz, em Patos de Minas, onde o corpo foi sepultado no mesmo dia, sem velório, seguindo os protocolos para os casos de coronavírus.

Ainda na manhã do mesmo dia, o paciente recebeu alta. Porém, por volta das 21h, ele apresentou dificuldades respiratórias. O advogado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu). De acordo com um irmão dele, que é pastor evangélico, o advogado chegou ser intubado pelos médicos, mas apresentou uma parada cardiorespiratória e não resistiu.





Nesta segunda-feira, a reportagem entrou em contato com o Hospital Vera Cruz, que informou que não vai se manifestar sobre o caso. O pastor evangélico esclareceu que o advogado, depois de ter teste positivo para o coronavírus, fugiu do hospital porque sofreu uma crise ansiedade e um surto devido a um quadro de depressão que enfrentava.

Ele resssaltou as qualidades do irmão, que deixou três filhos. “Não morreu (apenas) um advogado. Morreu um ser humano que tinha formação em advocacia, homem de respeito. Morreu um homem íntegro”, afirmou.

O líder religioso informou que outras pessoas da família também foram contaminadas pelo coronavírus, mas foram tratadas, cumpriram o isolamento e já estão recuperadas.





Em áudio, um filho do advogado disse que o pai lutava contra uma depressão havia anos. Mas fora isso, estava sadio, “trabalhando pouco” e tentando se aposentar.

“Inicialmente, ele se isolou, bacana. Depois, se expôs ao vírus. Infelizmente, parece que não acreditou muito que era real esse vírus, e ele é real. A gente tem que se proteger. Ele (o coronavírus) não tem cor, ele não tem cheio... Devastou o pulmão do meu pai (...)”, relatou o rapaz, que segue a carreira do pai como advogado.





Ainda no áudio, o homem reclamou da condição das famílias das vítimas da COVID-19, impedidas de realizar velórios, para evitar a transmissão do coronavírus. “A doença é tão ruim, tão ordinária, que tira até a dignidade de (realizar) um velório. Ela tira a dignidade da família. A família não pode se despedir (do ente querido). Só eu que vi o meu pai naquela situação muito triste”, lamentou.





De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, divulgado sexta-feira (10), a cidade, de 152,48 mil habitantes, tem 720 casos confirmados da COVID-19, com cinco mortes confirmadaas por causa da doença. 289 pessoas já se curaram no município, que tem 47 pessoas internadas com coronavirus, das quais 14 em leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI).