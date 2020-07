Reencontro motorizado

Se tem uma festa que os mineiros sempre gostaram de curtir é a junina. Quadrilha, forró, caldo, canjica, tropeiro, barraquinhas, enfim, estão no imaginário. Com o isolamento social por causa do pandemia do novo coronavírus, não é possível viver tudo isso agora. Mas o Colégio Copam, no Bairro Jaraguá, em aula on-line desde março, encontrou uma saída para que os alunos matassem a saudade uns dos outros e também vivessem esse momento: a festa junina no estilo drive-thru. A ideia, de acordo com a diretora pedagógica do Copam, Alice Colares, foi promover um pouco de alegria nesses dias de tantas incertezas, mas tudo de forma segura, mantendo o isolamento, sem aglomeração. O evento começou às 11h, com término predeterminado às 18h, na Rua Garumá, 565, no Jaraguá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os convidados passaram, de carro, por quatro estações, onde puderam escollher as iguarias típicas da época, tirar fotos com moldura na janela e recolher brindes. Tudo devidamente higienizado.