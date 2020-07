Irmãos brigam e são detidos pela PM com quatro armas em Contagem

Três espingardas e uma pistola foram apreendidas com os dois irmãos (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) Dois irmãos foram detidos por porte e posse ilegal de armas na manhã deste sábado no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles brigaram em casa, a ponto de um deles sacar uma arma de fogo para o outro. foram detidos por porte e posse ilegal de armas na manhã deste sábado no Bairro, em, na. Eles brigaram em casa, a ponto de um deles sacar uma arma de fogo para o outro.









O caçula não gostou da abordagem e teria empunhado uma pistola calibre 635. Os irmãos se envolveram em uma luta corporal, momento em que o carregador e a arma caíram no chão. A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190, e os militares do tático móvel do 39º batalhão chegaram ao local quando a briga havia encerrado.





O irmão mais velho tinha saído da casa, que seria da mãe deles, e estava em sua caminhonete. A PM encontrou o irmão mais novo com a arma no quadril e o carregador no bolso, enquanto o primogênito tinha três espingardas (cada uma de um calibre: 20, 22 e 28) no veículo.





Os dois foram detidos devido à posse e porte ilegal de armas e foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil no Bairro Cidade Industrial, em Contagem.