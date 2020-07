Lentidão de aplicativo dificulta acesso a auxílio

No segundo dia após atualizações no aplicativo Caixa Tem, usuários seguiam fazendo reclamações nas redes sociais ontem. A ferramenta tem sido alvo de críticas dos beneficiários do auxílio emergencial concedido pelo governo federal em decorrência da pandemia do novo coronavírus e das pessoas que tentam resgatar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas últimas semanas. Entre as críticas, estão a lentidão e o mau funcionamento da ferramenta.

Em nota encaminhada ao Estado de Minas, a Caixa afirma que os clientes e beneficiários do auxílio emergencial estão conseguindo efetivar suas operações. De acordo com a Caixa, são mais de 40 milhões de usuários únicos, mais de 1,2 bilhão de consultas de saldo e extrato, 17,9 milhões de boletos pagos e 4,9 milhões de compras utilizando as maquininhas/QR code. “Com os acessos simultâneos recordes registrados em todos os canais digitais da Caixa, que por vezes ultrapassa 500 mil acessos simultâneos, podem ocorrer intermitências nos sistemas, em momentos de maior concentração”, afirma a nota. A Caixa garante que estão sendo realizadas melhorias nas soluções, visando melhor atender a todos os clientes e beneficiários de programas sociais. Ontem, internautas voltaram a se queixar do aplicativo, apontando lentidão e problemas no funcionamento. Alguns clientes também disseram que o app não sai da tela durante horas e outros contaram que, mesmo após superar a sala de espera, o serviço apresenta lentidão. Os depoimentos relatam horas de tentativas. No Twitter, é possível ler diversos internautas relatando os problemas por meio das hashtags #CaixaTemNada e #CaixaNãoTem. “Mais um dia tentando abrir a conta da poupança digital no aplicativo do FGTS e nada. @Caixa me ajuda aí, tá osso”, relatou Thiago Goddard. Outro internauta, que se identifica como Nork cobrou: “Só quero que vocês liberem meu acesso ao Caixa Tem pra fazer pagamentos usando meu FGTS pra pagar contas! Mais nada! Eu tô há mais de duas semanas aguardando essa liberação e não consigo falar com ninguém”.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie