Só 2,4% da população mineira vive em cidades sem COVID-19; veja lista

Entre as cidades mineiras sem casos confirmados de COVID-19, Chapada do Norte, de pouco mais de 15 mil habitantes, é a mais populosa (foto: Divulgação/Prefeitura de Chapada do Norte) Minas Gerais vive nas 101 cidades sem casos confirmados do novo coronavírus até esta sexta-feira (10). Juntos, os municípios somam 521.083 dos 21.168.791 habitantes que o estado tem, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2019. Apenas 2,46% da população devive nas 101 cidades sem casos confirmados do novoaté esta sexta-feira (10). Juntos, os municípios somam 521.083 dos 21.168.791 habitantes que o estado tem, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2019.





Na tabela a seguir, veja a lista completa das cidades mineiras que ainda não têm casos de COVID-19 e suas respectivas populações:













Pequenas cidades





Dos 101 municípios onde ainda não foi registrado nenhum caso de COVID-19, apenas dois têm mais de 15 mil habitantes: Chapada do Norte (15.356), no Jequitinhonha, e Areado (15.070), no Sul do estado.





São ainda 59 cidades com até 5 mil habitantes; 36 entre 5 mil e 10 mil; e outras quatro entre 10 mil e 15 mil.





Município menos populoso de Minas Gerais e do Brasil, Serra da Saudade está na lista. Na cidadezinha também no Centro-Oeste mineiro, estima-se que vivam 781 pessoas, segundo o IBGE.





Onde há casos confirmados da COVID-19?





De acordo com a SES, Minas Gerais confirmou 70.086 casos de coronavírus, dos quais 1.504 resultaram em mortes. São ainda 23.437 pacientes em acompanhamento, enquanto 45.145 já se recuperaram.





Dos 853 municípios mineiros, 752 (88,1%) têm casos confirmados do vírus. Juntas, essas cidades concentram 20.647.608 dos 21.168.791 (97,54%) habitantes do estado, de acordo com o IBGE.





Na lista a seguir , veja os números de casos de COVID-19 e mortes em decorrência da doença em todas as cidades de Minas Gerais, segundo dados da SES: