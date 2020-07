Retomada do Expominas visa 'preservar interesse dos mineiros', diz secretário

O secretário de Gestão e Planejamento de Minas, Otto Levy (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 19/6/20)



A retomada do espaço do Expominas nessa quinta-feira pelo governo de Minas teve o objetivo de “preservar o interesse dos mineiros”, afirma o secretário de Gestão e Planejamento, Otto Levy, ao explicar a atitude, que provou críticas da concessionária da área, a empresa Nutribom. De acordo com o secretário, a ação, que envolveu aparado policial, foi precedida por um “processo negocial” que não se fechou e ocorreu diante da necessidade de colocar o hospital de campanha, já montado no local,para funcionar. A previsão é de parte dos leitos seja aberta até a próxima semana, quando se espera o pico da pandemia de COVID-19 no estado.



Como foi a negociação para a retomada do Expominas?

A Constituição diz que, quando houver interesse público, o estado pode tomar medidas para que esse interesse público prevaleça. No final, quando o hospital for desmontado, o espaço vai retornar à Codemge e ela pode discutir o ressarcimento dos custos que a concessionária tenha tido durante esse período. Não estamos despropriando ninguém. Como não se chegou a acordo até esse momento, e as vidas valem mais que o interesse peculiar da concessionária, o estado resolveu tomar atitude para preservar interesse dos mineiros.





Por que foi necessária a presença de muitos policiais no local hoje?

É uma operação normal da PM. Está chegando o momento de fazer com que o hospital de campanha seja operado. A Polícia Militar colocou as pessoas lá para tomar conta do espaço na quantidade necessária.





Como será solucionado o caso?

Essa discussão vai continuar, seja de maneira concessual, ou como se resolve na democracia, ou seja, na Justiça.





Foi estratégia deixar a concessionária até o último instante?

Não foi estratégia. Ficou um processo negocial. Como não se chegou a acordo, estamos tratando do interesse público. Temos um prazo para concluir essa negociação, pois precisamos colocar o hospital de campanha para funcionar. Certos empresários gostam de ganhar dinheiro, apesar de tudo, às custas de oportunidades. Neste momento, o interesse público deve prevalecer. Para ganhar dinheiro, podem aguardar um pouco mais.





Como foi a negociação com os prestadores de serviços no hospital de campanha?

Estamos mantendo com os prestadores de serviços as mesmas condições contratuais que eles têm com a Nutribom. Não há nenhum custo a mais. Essa era a base que a Codemge gostaria de negociar. A concessionária gostaria de ganhar em cima disso. A gente queria manter os termos com os prestadores de serviços, mas eles queriam manter um preço mais alto.