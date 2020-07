Motociclista, que não tem habilitação, não parou em cruzamento e foi atingido por um Gol (foto: Redes Sociais/Reprodução) carro, em um cruzamento do Bairro Todos Santos, próximo à área central de Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta quinta-feira (9). Com a colisão, ele foi arremessado por vários metros de altura e escapou por sorte, sofrendo fratura exposta na perna direita. Um motociclista, de 21 anos, foi atingido violentamente por umcarro, em um cruzamento do Bairro Todos Santospróximo à área central de, no Norte de Minas,na manhã desta quinta-feira (9). Com a colisão, ele foipor vários metros de altura e escapou por sorte, sofrendo fratura exposta na perna direita.









O veículo, um Gol, seguia pela Rua Santa Lúcia no sentido Bairro Panorama/Centro. O motociclista, que ia pela Rua São Paulo, no sentido Bairro Todos Santos/Bairro Melo, não obedeceu à sinalizção e a motocicleta foi atingida pelo carro.





Conforme as imagens, com o choque, o motociclista foi arremessado para o alto, passando por cima do veiculo e caindo na calçada, a mais de 15 metros do local da batida. O carro saiu descontrolado e, por pouco, não passou por cima do condutor da moto.





O Gol parou no passeio, em um pequeno espaço entre um muro e um poste de energia. Estavam no carro o condutor (de 36, que alegou dores nas mãos após o acidente) e um passageiro, que nada sofreu.



Motociclista é arremessado em acidente e sobrevive: veja o vídeo pic.twitter.com/ojjcCdu7gM — Estado de Minas (@em_com) July 9, 2020



Cirurgia e quadro estável



O motociclista, que seria trabalhador rural, sofreu fratura exposta na perna direita e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). Ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF).



Na tarde desta quinta-feira, a assessoria do hospital informou que o rapaz estava sendo submetido a cirurgia, devido à fratura exposta na perna, e o quadro de saúde era estável.



Ele permanecerá internado, sem previsão de alta médica.



A Policia Militar informou que a motocicleta envolvida no acidente estava com a placa raspada, considerada como sucata e que não poderia estar em circulação. Ela foi levada para o pátio da Policia Civil na cidade.