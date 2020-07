Enem 2020: provas serão aplicadas no início de 2021; confira as datas

No Enem de 2019, candidatos se aglomeraram nos portões da Faculdade Pitágoras, no bairro São Francisco (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 3/11/19)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou ontem que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão realizadas em janeiro e fevereiro de 2021. O órgão, que já está há quase um mês sem ministro, divulgou na última semana os resultados de uma consulta pública realizada com candidatos da prova, que optaram por fazer em maio. O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes.





Entre 20 e 30 de junho, o Ministério da Educação realizou uma enquete com os candidatos que farão a prova do Enem. A consulta era para saber a opinião desses estudantes sobre a melhor data para realizar a prova. E dos quase 5,8 milhões de inscritos, apenas 1,1 milhão responderam à enquete, sendo que quase metade dos candidatos achou melhor fazer a prova em maio de 2021. Representantes dos órgãos explicaram que a opção dos alunos não foi o único critério de escolha; também houve consultas técnicas para encontrar uma data adequada.





O secretário-executivo do MEC admitiu que "não é uma decisão perfeita e maravilhosa para todos" e explicou que buscou uma "solução técnica". Cecilia Motta, presidente do Consed, elogiou as datas escolhidas por permitirem "preservar o primeiro semestre" e, assim, possibilitar que sejam mantidos programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Financiamento Estudantil (Fies) e Programa Universidade para Todos (ProUni). "Essa é a data menos danosa", refletiu Cecilia. O MEC se colocou à disposição para, caso necessário, promover três edições do Sisu no ano que vem, a depender da necessidade das instituições de ensino superior públicas.





SEGURANÇA SANITÁRIA

Alexandre Lopes explicou que estão sendo tomadas medidas para preparar uma edição física que atenda às medidas de segurança e saúde, incluindo uso de máscara e de álcool em gel, além do distanciamento. Para o futuro, o objetivo é aumentar o número de candidatos que vão fazer o Enem digital, em vez do físico.





Em nota, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) reitera que não cabe à entidade se manifestar sobre as datas do Enem, por entender que essa é uma responsabilidade do Inep. No entanto, a Andifes se manifesta sobre "as condições de realização do certame, reafirmando ser fundamental um Enem tecnicamente exitoso e com concorrência democrática. A data anterior não apresentava as condições necessárias. Por isso, foi proposta a suspensão da prova".





A entidade estabelece como condições para um Enem exitoso garantir a biossegurança dos candidatos e dos profissionais envolvidos, e a maior equidade possível entre os candidatos. "Afinal, os seis milhões de candidatos inscritos precisam ter oportunidades reais de aprendizado dos conteúdos demandados no Enem", defende.





SEM MINISTRO

Abraham Weintraub foi demitido do cargo de ministro da Educação em 18 de junho e, desde então, a pasta está sendo comandada pelo ministro interino, Antonio Paulo Vogel. Foi ele quem divulgou os resultados da consulta com os candidatos sobre novas datas para a prova.





Weintraub era contra o adiamento do Enem. E essa pesquisa só foi feita após o ex-ministro ser derrotado sobre o tema no Congresso Nacional. Um projeto de lei que suspendia o calendário das provas por conta da pandemia do novo coronavírus foi aprovado no Senado por 75 votos a favor e um contra, do senador Flávio Bolsonaro (PSL). Depois disso, Weintraub propôs adiar o Enem em 60 dias. Ele ainda sugeriu ouvir a opinião dos candidatos por meio de uma consulta pública.





Cronograma das provas

Enem tradicional: 17 e 24 de janeiro de 2021

Enem digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021

Reaplicação: 24 e 25 de fevereiro de 2021

Resultados: 29 de março de 2021

