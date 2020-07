Polícia prende um dos ladrões que aterrorizaram família em Contagem

Suspeito foi preso em Contagem (foto: Google Street View/Reprodução) Contagem, um dos integrantes de dupla de assaltantes que vem aterrorizando a cidade. WMFF, de 28 anos, é apontado como um dos dois homens que invadiram uma residência, mantiveram a família como refém e fugiram levando dois carros, televisores e aparelhos eletrônicos. Policiais militares prenderam agora à noite (7), na Vila Boa Vista, em, um dos integrantes de dupla de assaltantes que vem aterrorizando a cidade. WMFF, de 28 anos, é apontado como um dos dois homens queuma residência, mantiveram a família como refém elevando dois carros, televisores e aparelhos eletrônicos.

Ao invés disso, o motorista acelerou o carro e iniciou uma fuga, sendo perseguido e alcançado na entrada da Vila Boa Vista. WMFF foi detido assim que saiu do carro, mas o segundo assaltante conseguiu fugir a pé, embrenhando-se num matagal. Na casa do bandido preso, foi encontrada uma televisão, roubada na noite anterior, e no carro estava o computador das vítimas.

Segundo o policial, o homem detido já foi reconhecido por duas outras vítimas de assaltos em suas casas e os dois são suspeitos de serem autores de vários crimes com as mesmas características em Contagem. O homem está preso na Delegacia de Plantão de Contagem.