Polícia prende homem que estuprou menina de 12 anos em Ribeirão das Neves

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante, acusado de, no Bairro Savassi, em Ribeirão das Neves. A vítima, uma adolescente de 12 anos, contou aos policiais que fugiu de casa para ficar com ele, que, para ela, era seu namorado.Policiais Militares foram surpreendidos logo cedo, segundo o sargento Guilherme, que coordenou as buscas, quando umaprocurou a PM pedindo socorro, pois sua filha havia sumido e não tinha dormindo em casa.A mulher contou que assim que acordou foi até o quarto da filha e ela não estava lá e nem a cama tinha sido usada. Estava intacta. Desesperada,muito, saiu de casa para pedir ajuda, sendo levada ao posto policial.Os policiais começaram a dar buscas na cidade, infrutíferas, até que chegou a informação de que a menina poderia estar nacasa doDiante das informações, os policiais localizaram a residência do homem e lá encontraram a menina em cima da cama, no quarto do rapaz. Segundo o sargento, ela estava comnos braços epescoço. Nas buscas, os policiais acharam o procurado escondido debaixo da cama.A menina foi levada para o posto de saúde e lá contou aos policiais que vinha se encontrando com o homem, às escondidas, já há algum tempo e que a noite de segunda-feira seria a escolhida para sua saída de casa, uma ideia do suposto namorado. E que a primeira relação entre eles aconteceu na noite de segunda para terça-feira.Levado para a delegacia, ao puxar a ficha do homem, descobriu-se que ele tinha inúmeras passagens pela polícia por roubo e uso de drogas, quando era ainda menor. A menina, depois de examinada, foi para sua casa, acompanhada da mãe.

O crime de estupro de vulnerável – Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos – tem pena prevista de de 8 a 15 anos de reclusão.