CMBH vai apurar denúncia de más condições no Hospital Julia Kubitschek

Hospital é um dos que atendem pacientes com COVID-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Câmera Municipal de Belo Horizonte (CMBH) fez um requerimento nesta noite para apurar possíveis irregularidades na estrutura do Hospital Júlia Kubitschek, localizado no bairro Milionários, na região do Barreiro. A investigação será feita depois que um vídeo de dois pacientes internados no local viralizou nas redes sociais. As imagens mostram ambos relatando que não havia água potável nos bebedouros de um corredor dentro de uma ala.

Pacientes com COVID-19 denunciam más condições em ala reservada no Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte pic.twitter.com/OtqSrNFCju %u2014 Estado de Minas (@em_com) July 6, 2020

No requerimento, a CMBH pede explicações ao presidente da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), Fábio Bacchretti Vitor, sobre a falta de água potável para acesso aos enfermos; inexistência de máscaras para os atendidos; necessidade de manutenção das portas dos quartos; e demora na medicação devido à escassez de recursos básicos para o trabalho da enfermagem.

No vídeo, o paciente Daniel Pereira do Vale, de 41 anos, relata que o atendimento do hospital da rede SUS é precário. Em contato com a reportagem do Estado de Minas, ele alegou ter contraído COVID-19, mas havia recebido alta nesta segunda-feira.





Ele questionou o tratamento dado aos enfermos: "A estrutura não favorece o tratamento dos pacientes que estão internados. Não há administração, não temos horário certo para tomar os remédios. Faltou água na ala de internados das 17h de domingo até 12h de segunda. A enfermeira nos deu soro no lugar, pois não hhavia água potável nos bebedouros. Além disso, a estrutura está toda caindo. Se fosse para dar uma nota para o serviço, seria zero".





O paciente alegou também que falta água e equipamento de proteção individual para as enfermerias. Depois de ficar em tratamento de coronavírus, ele foi para sua casa nesta segunda-feira. "Fiquei oito dias internado. Mas o médico me liberou a ir para casa. Eu não tinha mais chance de contaminar alguém, mas ele me explicou que eu poderia me infectar novamente".





Outro paciente que aparece nas imagens é o professor Décio de Brito Chagas, de 61, que confirmou as denúncias feitas por Daniel. "Na verdade, fizemos o vídeo para tentar conseguir algumas doações. Conseguimos doação de garrafas de água mineral. Mas ninguém do hospital nos procurou para dar satisfação sobre a falta de água. Fui tentar tomar um remédio sem água e quase vomitei", relata.





O professor critica o sistema de saúde público do município: "Estou aqui internado e até agora não fui medicado. Infelizmente, somos reféns de um serviço ruim. A culpa é toda do sistema de saúde falido".

Posição da Fhemig

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria da Fhemig nesta noite. A fundação alega que as denúncias mostradas pelos pacientes são inverídicas: "Não procede a falta de água para os pacientes, que estão recebendo água mineral conforme suas necessidades. Os bebedouros da unidade foram desativados por medida de segurança, pelo risco de contaminação", informou a assessoria, que também se pronunciou sobre a possível falta de profissionais de saúde no hospital Julia Kubitschek: "As enfermarias clínicas estão com as equipes completas e sem nenhuma notificação de falta de qualquer item necessário a assistência ou ao suporte do paciente".