Respirador mecânico roubado em Roraima é recuperado em Belo Horizonte

O respirador será devolvido à Secretaria de Saúde de Roraima (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

Um respirador mecânico, desviado do Hospital Municipal de Costa Marques, em Roraima, no último dia 25, foi apreendido na tarde dessa segunda-feira, no Centro de Belo Horizonte.

A polícia obteve informações sobre um suspeito, que receberia aparelhos desviados. Segundo o delegado, na perseguição ao homem, o suspeito havia acabado de receber o aparelho por encomenda. Segundo levantamento da polícia, esse homem é conhecido por comercializar equipamentos médicos usados no tratamento da COVID-19 e pretendia revender o aparelho, especialmente em razão do aumento do valor durante a pandemia.

As investigações tiveram início em Roraima, onde um homem, responsável pelo desvio, tinha sido preso. Existe a suspeita de participação de agentes púbicos do sistema de saúde daquele estado, cuja polícia emitiu um alerta nacional, solicitando ajuda de cada polícia estadual.

O homem está preso na 2ª Delegacia Especializada de Combate à Corrupção da Policia Civil de Minas Gerais. O respirador, que era o único destinado àquela unidade de saúde, será restituído urgentemente para que o atendimento a doentes com coronavírus de Roraima possam ser atendidos.

As investigações foram conduzidas por detetives da Divisão Especializada de Combate à Corrupção, Investigação a Fraudes e Crimes contra a Ordem Tributária, comandados pelo delegado Domiciano Monteiro.

