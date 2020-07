Para eles, o %u2018novo normal%u2019 já começou. Mas é tímido

O professor Marcus Vinícius Pereira de Souza, de 47, vice-campeão mundial de jiu-jítsu, dá aula a crianças e espera reabertura de academias: %u201CAchamos que fosse durar 15 dias%u201D (foto: Alain Dhomé/Divulgação )







Junia Oliveira

Especial para o EM





Avignon/França – Confinement na França, confinamento na Espanha, isolamento em Portugal, lockdown na Irlanda. Para fazer face ao perigo e ao desconhecido que batia à porta, a Europa, primeiro foco ocidental do coronavírus, fechou fronteiras e trancou em casa sua população. Sem meias palavras, cada país deixou de lado recomendações e adotou em seu próprio idioma ordens e regras diretas para impedir cidadãos de ganharem as ruas. Durante pouco mais de 60 dias, ficar em casa não foi ato voluntário, mas única opção diante das milhares de vítimas, entre mortos e pacientes que lutavam pela vida em UTIs lotadas.

Em teletrabalho, podendo sair apenas para o indispensável ou sendo obrigados a ir às ruas só para garantir o essencial, vivendo em pequenos espaços e impedidos de visitar amigos e familiares, brasileiros contam suas rotinas durante o período mais duro da pandemia no Velho Continente e como incertezas marcam os dias de uma abertura ainda tímida, no chamado “novo normal”. Ainda assim, estão em uma fase mais avançada do enfrentamento à pandemia que seus conterrâneos na terra natal.

Era fim de fevereiro quando o publicitário Luis Felipe Rubião, de 34 anos, em férias na Eslovênia com o marido e os cunhados recém-chegados de Belo Horizonte, recebeu notícias do avanço do coronavírus na Espanha, onde vive há três anos e meio. Os voos originários da Itália, o epicentro da doença no continente europeu na ocasião, acabavam de ser bloqueados. Começava ali a saga do retorno a Madri, uma vez que o grupo devia cruzar a fronteira com a Itália para devolver o carro alugado e pegar o voo de volta para casa. O jeito foi embarcar para Londres, de onde seguiram para a capital espanhola no dia em que se decretou o estado de alarme e o confinamento.

Logo no primeiro dia, os quatro saíram para fazer supermercado e foram parados pela polícia. “Só podia sair acompanhada a pessoa que tem essa necessidade. Não fomos multados, pois era o início, mas percebi ali a gravidade da situação. Todas as regras tinham de ser respeitadas”, relata o publicitário.

Os cunhados tiveram sorte: embarcaram dois dias depois para BH, em meio à sequência de cancelamentos de voos para o Brasil. “Uma semana depois, começamos a sentir os sintomas: falta de olfato e paladar, dor de cabeça, mas nada muito grave, nem febre alta”, conta. “O governo deu muito apoio, tinha telefone direto em que profissionais de saúde explicavam o que fazer e pediam para não ir ao hospital se não fosse grave. Foi um desespero um pouco maior, mas 20 dias depois voltaram o paladar e olfato.”

A Espanha adotou um dos isolamentos mais duros da Europa. Ao contrário da França, por exemplo, onde as pessoas foram autorizadas a sair durante uma hora por dia a um raio de até um quilômetro do domicílio para “esticar as pernas” (desde que individualmente e sem aglomeração), em território espanhol, tinha-se permissão apenas para ir ao supermercado, farmácia ou dar uma volta com animais de companhia. Situação que foi complicada para a família da moderadora de conteúdos Katja Poliffeni Graça, de 47, também de BH e há quase cinco anos em Barcelona. Ela e o marido, em teletrabalho, tiveram de se desdobrar para acompanhar o filho Davi, de 10, na escola em domicílio e fazer novos arranjos durante 70 dias. “O apartamento não é enorme, mas tem um balcão onde bate sol e a sala é grande. Liberei o corredor para jogar bola, o videogame durante a semana, incentivei a brincar bastante com a cachorrinha e ele viu muito filme e leu muitos livros em espanhol e catalão”, diz.





Medo da volta à liberdade





A reabertura, feita em quatro fases desde o início de maio, ainda causa apreensão. “Meu filho não queria sair no início, dizia não querer passar coronavírus para os adultos”, afirma. Katja continuará trabalhando em casa até outubro. A empresa, com 1 mil funcionários, preferiu manter trabalhadores em casa para evitar circulação de pessoas nas áreas comuns, como corredores e banheiros.

“Minha empresa agiu muito antes do governo. Quando começou o caos na Itália, os italianos que estavam de férias não puderam voltar. A empresa foi acusada de preconceito, mas depois todo mundo deu razão. Pôs quem era asmático no home office como piloto e iam começar com os pais quando veio o estado de alarme”, lembra.





EXPECTATIVA Para o professor de artes marciais Marcus Vinícius Pereira de Souza, o Frank, de 47, vice-campeão mundial de jiu-jítsu, o confinamento representou um retrocesso em vários aspectos. O carioca mora em Avignon com a mulher e dois filhos há cerca de um ano, mas se confinou com a família numa casa de campo dos tios da esposa nas proximidades. “Moramos num apartamento que não é pequeno, mas não dava para ficar com os meninos lá. Fomos para um local com um campo grande, muito verde e uma falésia onde podíamos passear. Só o acesso ao rio estava interditado”, diz.

A família saiu de casa com uma muda de roupas, laptop e modem de internet debaixo dos braços. “Não acreditávamos. Pensamos que duraria 15 dias. Tivemos que comprar roupas no mercado mais próximo”, lembra. “Para mim, foi um retrocesso na língua, pois falávamos muito português, e no trabalho, pois tudo parou. Tenho que refazer todo o movimento que fiz quando cheguei”, diz. No verão do ano passado, apesar de as academias estarem de férias, ele conseguiu trabalhos no Festival de Teatro de Avignon, o maior do mundo, que reúne 700 mil visitantes, cancelado em 2020.

Marcos dá atualmente aula particular para crianças e aguarda a reabertura progressiva das academias. As primeiras informações, que ainda dependem do aval da prefeitura, dão conta de que serão permitidas oito pessoas em tatame de nove metros quadrados por dupla. O treino será com máscara e não será permitido revezamento entre duplas. Depois, a tendência é que a área seja reduzida a seis metros quadrados e poderão se revezar até quatro pessoas. “Em Avignon, a escola de artes marciais reabre, mas o mesmo não ocorrerá em outras cidades do entorno. Só em setembro teremos a retomada das aulas.”