HPS João XXIII registra surto de COVID-19 e transfere pacientes

Seis pacientes, segundo fontes, se infectaram no sexto andar do HPS João XXIII nesta semana (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Fontes informaram à reportagem do Estado de Minas neste sábado (4) que um surto de COVID-19 infectou seis pacientes crônicos no sexto andar do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, nesta semana.

A informação foi confirmada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pela administração do HPS.

De acordo com a Fhemig, o pacientefoi identificado e imediatamente transferido para o Hospital Eduardo de Menezes, assim como todos os outros internados que testaram positivo.

Esses últimos, contudo, estão assintomáticos e seguiram para acompanhamento.

A unidade médica localizada no Barreiro é especializada em tratamento de infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Além do isolamento imediato, a Fhemig esclarece que foi feita a desinfecção do terminal das enfermarias e aumentado o prazo de troca de acompanhantes: de 24 para 48 horas, para evitar a circulação de pessoas que têm contato externo.

Os servidores que trabalharam no sexto andar durante a semana também foram testados, mas não houve confirmação de casos.

Ainda segundo a Fhemig, os servidores do João XXIII são treinados com os mesmos protocolos das unidades de referência para atendimento à COVID-19, “uma vez que muitos pacientes apresentam o diagnóstico para a doença nestes hospitais. Ou seja, mesmo não sendo referência, a unidade está apta para tratar pacientes com a doença”.